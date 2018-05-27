В Улан-Удэ создадут вертолёт «Офшор»

Улан-удэнский вертолёт вошёл в число наиболее интересных образцов отечественной «оборонки», представленных на международной выставке вертолетной индустрии в Москве



В этом году Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia собрала обширную экспозицию — 246 компаний, в том числе 49 зарубежных, из 19 стран мира. Для сравнения, в 2017-м их было 237 (50 иностранных). Интерес к этой выставке за рубежом из-за санкций против России не снизился.



На уличной статичной экспозиции был представлен первый серийный Ми-171А2



Его первый полет прошел 18 мая на Улан-Удэнском авиационном заводе. Сейчас идет программа летных испытаний и дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов этой машины.



Также планируется к 2021 году создать проект вертолета «Офшор» для компаний, работающих на шельфе Арктики. Планируется, что он будет похож на Ми-171А2, но появятся серьезные изменения в конструкции планера.



- В первую очередь, направленные на безопасность корпоративных пассажиров, которых будут перевозить с суши на добывающую платформу или наоборот, — говорит главный инженер У-УАЗ. Предполагается также усилить грузовой пол вертолета, ряд систем подвергнется модернизации.



- Необходим вертолет, который мог бы летать далеко и был бы адаптирован к полетам в северных широтах, обеспечивал бы аварийное покидание в случае посадки на воду. Я думаю, что таких вертолетов нужно будет не очень много, но есть интересные предложения от разработчика (КБ Миля) и от нефтяных компаний — как российских, так и зарубежных. На его создание потребуется около трех лет, - пояснил Сергей Соломин, главный инженер Улан-Удэнского авиационного завода.



По его словам, рынок таких офшорных вертолетов оценивается сегодня в пределах 100 машин как для отечественных, так и для иностранных заказчиков, сообщает ТАСС.

