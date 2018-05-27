Новый лёгкий вертолёт VRT 500 планируют производить в Улан-Удэы

В столичном выставочном центре «Крокус Экспо» с 24 по 26 мая проходила 11-я Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia-2018»



В международной вертолетной выставке «ХелиРаша-2018» приняли участие 246 компаний, в том числе 49 иностранных, из 19 стран мира: России, Великобритании, США, Германии, Италии, Испании, Канады и др.



Одной из громких премьер выставочного форума стала демонстрация натурного макета нового легкого многофункционального вертолета VRT 500. Разработкой перспективного отечественного вертолета занимаются специалисты дочерней структуры холдинга «Вертолеты России» – КБ «Вертолеты России (ВР) – Технологии», в котором работают приглашенные специалисты из ОКБ им. Н.И.Камова и им. М.Л.Миля, а также приглашенные инженеры и конструкторы из других авиационных фирм. Ранее это молодое КБ было известно в основном по разработкам беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.



VRT 500 – это легкий однодвигательный вертолет соосной схемы. Кабина вертолета рассчитана на перевозку 5 пассажиров или 730 кг груза.VRT 500 способен подниматься на высоту 6,1 км и преодолевать расстояние в 860 км. Максимальная взлетная масса VRT 500 составит 1,6 т, крейсерская скорость – 230 км/ч. Силовая установка состоит из одного двигателя. В конструкции вертолета планируется широко использовать композиционные материалы. В настоящее время ведутся прочностные испытания несущей системы вертолета, а в ближайшей перспективе разработчики собираются приступить к испытаниям в аэродинамической трубе. Опытный образец вертолета VRT 500, предназначенный для проведения летных испытаний, планируется изготовить к концу 2019 г. Завершить сертификационные испытания перспективной машины намечено на 2021 г. Серийное производство планируется развернуть на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщает zhukvesti.ru.

