Протестная акция прошла возле автозаправочной станции по улице Байкальской



Автомобилисты Иркутска провели акцию против роста цен на бензин возле автозаправки по улице Байкальской 26 мая. По словам организатора Альберта Туманова, поддержать мероприятие приехало 15 водителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.



— Местом проведения акции выбрана одна из популярных заправок. Полностью проезд не перекрывали, — рассказал Альберт Туманов.



Теперь водители собираются провести официальный митинг. Соответствующее уведомление планируется подать в администрацию города на следующей неделе.



Читают сейчас

Новый лёгкий вертолёт VRT 500 планируют производить в Улан-Удэы Экономика, В столичном выставочном центре «Крокус Экспо» с 24 по 26 мая проходила 11-я Международная выставка вертолетной индустрии «HeliRussia-2018»

В Бурятии откроют биофармпроизводство на базе собственного сырья Экономика, Аграрии и ученые Бурятии начнут в 2018 году выпускать биологически активные добавки (БАД) и лечебные чаи, произведенные из местного сырья

Чиновник в Бурятии оштрафован за нарушение закона о госзакупках Экономика, Наказан председатель комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Мухоршибирского района



Семьям погибших в Бурятии двух лесников перечислили по миллиону рублей Экономика, Власти Бурятии выплатили семьям двух сотрудников лесхоза, погибших при тушении природного пожара 18 мая, компенсации в сумме по 1 млн рублей