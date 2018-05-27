Протестная акция прошла возле автозаправочной станции по улице Байкальской
Автомобилисты Иркутска провели акцию против роста цен на бензин возле автозаправки по улице Байкальской 26 мая. По словам организатора Альберта Туманова, поддержать мероприятие приехало 15 водителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Местом проведения акции выбрана одна из популярных заправок. Полностью проезд не перекрывали, — рассказал Альберт Туманов.
Теперь водители собираются провести официальный митинг. Соответствующее уведомление планируется подать в администрацию города на следующей неделе.
Автомобилисты Иркутска провели акцию против роста цен на бензин
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