Бурятия оказалась в лидерах по темпам улучшения инвестиционного климата

Экономика, Фото: правительство РБ

В рейтинге регионов республика поднялась сразу на 35 позиций и заняла 38 место



Бурятия вошла в тройку регионов с наибольшим ростом инвестиционного рейтинга, перебравшись с 73 на 38 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Данные были озвучены Агентством стратегических инициатив вчера на Петербургском международном экономическом форуме.



- Мы стали более доступными, бизнес может добежать до нас и сказать – какие проблемы. Сократилось количество проверок. У нас снизилась стоимость электроэнергии для бизнеса, по-другому заработали институты поддержки, появился технопарк, то есть целый набор мероприятий был реализован, который повлиял на бизнес-среду, и в целом возможности развития бизнеса, инвестиций и всего остального. Мы подвинулись на 35 позиций, это хороший результат, но мы еще не в 20-ке, будем работать дальше. Спасибо нашему бизнесу, что дает нашей работе такую оценку, -прокомментировал результаты глава Бурятии Алексей Цыденов.



Рейтинг рассчитывается из 44 показателей: регуляторная среда (процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строительство, регистрации права собственности), институты для бизнеса (сервисы и возможности, которые созданы для предпринимателей), инфраструктура и ресурсы (дороги, коммуникации, инкубаторы и технопарки, кадры), а также поддержка малого предпринимательства (субсидии и прочие меры поддержки, площадки, образовательные программы).



В правительстве напоминают, что в августе прошлого года Агентство стратегических инициатив провело стратегическую сессию по улучшению инвестклимата в Бурятии. По её итогам была утверждена комплексная дорожная карта, которая реализуется в республике.



В прошлом году впервые после пятилетнего спада инвестиционной активности в республике был отмечен рост инвестиций на 119% к уровню 2016 года. Это поставило Бурятию на 13 место по темпам роста инвестиций в России.



Национальный рейтинг – это оценка усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса. Его составляют эксперты Агентства стратегических инициатив по 45 показателям, основная часть которых формируется по результатам опроса предпринимателей. Результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

