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В Бурятии откроют биофармпроизводство на базе собственного сырья

Экономика, 
Аграрии и ученые Бурятии начнут в 2018 году выпускать биологически активные добавки (БАД) и лечебные чаи, произведенные из местного сырья

Специально для этого в регионе появится собственная лаборатория по тестированию лекарственных растений, сообщил ТАСС в интервью в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Закупим оборудование для тестирования лекарственных растений, делаем свою лабораторию, чтобы не возить для тестирования, как прежде, на Алтай, и развиваем производство уже в этом году. Это биологически активные добавки, лечебные чаи разных видов, - сказал Цыденов.

Создаваемый в республике биофармкластер будет ориентирован, по его словам, как на собственный, рынок, так на межрегиональный и экспортный.

- Цель - развитие биофармпроизводства, - пояснил Цыденов. - У нашего Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН есть порядка 50 патентов на БАД и лекарства. У нас есть лекарственное сырье - это и дикоросы, и травы, которыми с этого года засеиваются площади в местных фермерских хозяйствах.

- Производить арбидол или аспирин, конкурировать с крупными производителями мы не будем, это бессмысленно, нам надо заходить в те ниши, которые пока не заняты, - отметил глава региона.

В республике ведется и правовая работа, принят региональный закон о биофармпроизводстве - с тем, чтобы, как пояснил Цыденов, чтобы создать правовой режим, в том числе условия для будущих резидентов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в 8-9 хозяйствах пяти районов и города Улан-Удэ будет посажено более 50видов культур - ромашка, календула, пустырник, амарант, байкальский шлемник, сапожниковия, родиола розовая (золотой корень) и другие. На первом этапе сырье будет закупать Центр восточной медицины в Улан-Удэ - единственная в России государственная медицинская организация, оказывающая услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеющая стационар.

Кроме того, местные власти решают кадровую проблему: в этом году производственную практику в Ставропольском крае пройдут несколько студентов агроинженерного факультета Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления.
правительство республики дикоросы
 
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