В Бурятии сельчане получили сертификаты на жильё



25 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов вручил сельчанам свидетельства на строительство или приобретение жилья.



11 человек, куда входят агрономы, учителя, фермеры, фельдшеры, будут обеспечены жилплощадью, 6 из них попадают под категорию молодых специалистов и молодых семей. Общая сумма выплат на этот год составит около 9 млн. рублей, деньги выделяются за счёт средств федерального бюджета, бюджета Бурятии и местных бюджетов.



- Сегодня мы получили сертификат, это значимое для нашей семьи событие. Мы очень его ждали и очень рады, что теперь построим новый дом. Ранее Минсельхозпрод Бурятии также поддерживал нас, как и сегодня. После окончания БГСХА мы с супругой уехали работать в село и получили как молодые специалисты подъёмные по 250 тысяч рублей, - рассказал главный агроном ООО «Гарантия 2» Михаил Пешков.



Эти мероприятия проводятся в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.



- Создание комфортных условий жизни в сельской местности является нашей приоритетной задачей. Благодаря программе сельчане имеют возможность обзавестись своим домом. За последние 5 лет 362 гражданина получили государственную поддержку по улучшению жилищных условий, в том числе 191 гражданин попадает под категорию молодых семей и молодых специалистов. Общая сумма господдержки составила 152,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 94,5 млн. руб. из республиканского бюджета – 57,9 млн. руб., - рассказал Даба-Жалсан Чирипов.



С 2014 года на смену ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» принята и запущена к реализации подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

