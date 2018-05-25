99 семей в Бурятии получили соцпомощь на 4,6 млн

Экономика, Фото: Минсоцзащиты республики

Средства чаще направляют на ведение подсобного хозяйства



В Бурятии с начала года адресную помощь получили 99 семей на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Общий объём средств, предусмотренных на реализацию этой меры социальной поддержки, составляет 7,1 миллиона рублей.



В мае адресную социальную помощь получили 25 семей, из них денежные средства направили на ведение и развитие личного подсобного хозяйства 18 семей, которые купили коров, свиней, кур, приобрели теплицы и сельхозинвентарь. Две семьи потратили средства на организацию собственного дела для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности; пять семей на обеспечение пожарной безопасности своих домов.



В соответствии с постановлением правительства Бурятии «Об утверждении Положения о назначении и выплате адресной социальной помощи на основании социального контракта», малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории республики не менее одного года, оказывается адресная социальная помощь.



С гражданином заключается социальный контракт, разрабатывается программа социальной адаптации семьи с указанием мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Семья обязана реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.



Размер социальной помощи определяется с учётом мероприятий программы социальной адаптации малоимущей семьи, но не может быть более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

