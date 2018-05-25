СПОКам Бурятии окажут господдержку на 13 миллионов



В республике закончен конкурсный отбор на получение грантовой поддержки на модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Проводится это в рамках мероприятии госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия».



4 сельскохозяйственных потребительских кооператива из Еравнинского, Кяхтинского и Селенгинского районов приняли участие в конкурсе.



На первом этапе (по документам и условиям конкурса) было отказано двум кооперативам. Причиной этому послужило: отсутствие документов, задолженность по налогам и др.



На втором этапе двум оставшимся кооперативам предстояло пройти очное собеседование с конкурсной комиссией при Минсельхозпроде РБ. Каждый участник подготовил презентацию своего проекта, пятилетний план развития бизнеса, фото и видеоматериалы о его состоянии в настоящее время и наличии в нём средств производства.



По результатам оценки документов и собеседования комиссией было принято решение предоставить гранты двум кооперативам: СПСК «Талаан» Еравнинского района и СППК «Улзэ» Селенгинского района на сумму более 13 миллионов рублей.



Средства грантов будут направлены на приобретение модульных убойных цехов по первичной переработке скота (КРС и овец), сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

