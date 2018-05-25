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Чиновник в Бурятии оштрафован за нарушение закона о госзакупках

Экономика, 
Наказан председатель комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Мухоршибирского района

Прокуратура Мухоршибирского района проверила районный комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством.

В нарушение закона о госзакупках, сведения об исполнении муниципального контракта на летнее содержание дорог в единой информационной системе были размещены комитетом с нарушением сроков - спустя месяц после фактического исполнения контракта.

На председателя комитета возбуждено административное дело за несвоевременное представление в информации и документов, подлежащих включению в реестры контрактов.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Бурятии оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

госзакупки прокуратура
 
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