Чиновник в Бурятии оштрафован за нарушение закона о госзакупках

Наказан председатель комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Мухоршибирского района



Прокуратура Мухоршибирского района проверила районный комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством.



В нарушение закона о госзакупках, сведения об исполнении муниципального контракта на летнее содержание дорог в единой информационной системе были размещены комитетом с нарушением сроков - спустя месяц после фактического исполнения контракта.



На председателя комитета возбуждено административное дело за несвоевременное представление в информации и документов, подлежащих включению в реестры контрактов.



Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Бурятии оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



