Власти Бурятии выплатили семьям двух сотрудников лесхоза, погибших при тушении природного пожара 18 мая, компенсации в сумме по 1 млн рублей
Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского правительства.
минувшую пятницу в Курумканском районе близ деревни Алла возник лесной пожар, по предварительным данным, по вине местного жителя. За двое суток площадь возгорания увеличилась с 2 га до 1,8 тыс. га. При тушении огня погибли два сотрудника лесной охраны - Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов. Возбуждено уголовное дело, предполагаемого виновника пожара задержали.
- Семьям погибших лесников перечислена помощь, выделенная главой Бурятии Алексеем Цыденовым из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики. По одному миллиону рублей, - сообщили в пресс-службе.
Материальную помощь оказывают и коллеги погибших.
- Работниками лесного хозяйства со всей республики перечисляется денежная помощь семьям погибших. На сегодняшний день в общей сложности перечислено уже почти 800 тыс. рублей. Также в ближайшее время, финансовая помощь будет направлена от федеральных структур лесного хозяйства, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
Семьям погибших в Бурятии двух лесников перечислили по миллиону рублей
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