24 Мая

23 Мая

Популярное

Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2

Экономика, 
В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа

Это первый серийный вертолёт Ми-171А2, произведенный Улан-Удэнским авиационным заводом.

Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia. До этого момента с вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне.

- Передача первой серийной машины компании «ЮТэйр» это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолётов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолётных услуг, - заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

- С «Вертолётами России» нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Вместе мы работаем над тем, чтобы отрасль развивалась, прирастая новыми перспективными проектами. Ми-171А2 – это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники, предполагающий совместный вывод среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 на российский рынок, был подписан холдингом «Вертолёты России» и авиакомпанией «ЮТэйр» год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017, сообщает пресс-служба У-УАЗ.
У-УАЗ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Семьям погибших в Бурятии двух лесников перечислили по миллиону рублей
Экономика, 24.05.2018
Власти Бурятии выплатили семьям двух сотрудников лесхоза, погибших при тушении природного пожара 18 мая, компенсации в сумме по 1 млн рублей
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика, 24.05.2018
В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа
На границе Бурятии построят новый мост взамен «самого опасного моста России»
Экономика, 24.05.2018
Строительство нового автомобильного моста через реку Витим на границе Забайкалья и Бурятии взамен переправы, разрушенной 12 мая ледоходом, обойдется примерно в 1,5 млн рублей
В Бурятии гранты выдадут на создание убойных цехов
Экономика, 24.05.2018
В республике закончен конкурсный отбор для получения грантовой поддержки на модернизацию базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера
В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера
Экономика, 24.05.2018
Глава Бурятии подпишет соглашение с «Желдорреммаш», одним из пунктов которого является ликвидация фенольного озера. Видео
Улан-Удэнский авиазавод изготовил опытный вертолёт Ми-171Ш
Экономика, 24.05.2018
Вертолёт создаётся в целях повышения эффективности действий оперативных групп
На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
Экономика, 24.05.2018
Объявлен аукцион на продолжение первого этапа реконструкции стеклозаводских очистных
Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии
Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии
Экономика, 24.05.2018
В регионе посеяно более 50 видов лекарственных культур
В Бурятии будут выращивать растения для восточной медицины
Экономика, 23.05.2018
Фермерские хозяйства Бурятии в 2018 году впервые начнут выращивать лекарственные растения, посеяно будет более 50 видов культур
Бурятия впервые встречает Лигу рабочих специальностей
Экономика, 23.05.2018
24-25 мая в Бурятии впервые пройдет региональный этап Лиги рабочих специальностей международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
В Бурятии планируют завершить сев зерновых
Экономика, 22.05.2018
В Бурятии сев зерновых планируют завершить на этой неделе – работы идут опережающими темпами
Минспорт России: Ледовому дворцу в Улан-Удэ быть
Минспорт России: Ледовому дворцу в Улан-Удэ быть
Экономика, 22.05.2018
Проект дворца планируют согласовать за неделю
Бурятия лишилась 7 миллиардов на строительство птицефабрики
Бурятия лишилась 7 миллиардов на строительство птицефабрики
Экономика, 22.05.2018
Республиканские власти собираются подписать соглашение с новым инвестором моногорода Селенгинск
Улан-Удэ может остаться без Ледового дворца
Улан-Удэ может остаться без Ледового дворца
Экономика, 22.05.2018
Инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае
Дорогу к аэропорту Улан-Удэ отремонтируют в 2019 году
Дорогу к аэропорту Улан-Удэ отремонтируют в 2019 году
Экономика, 22.05.2018
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^