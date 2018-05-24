В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа
Это первый серийный вертолёт Ми-171А2, произведенный Улан-Удэнским авиационным заводом.
Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia. До этого момента с вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне.
- Передача первой серийной машины компании «ЮТэйр» это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолётов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолётных услуг, - заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
- С «Вертолётами России» нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Вместе мы работаем над тем, чтобы отрасль развивалась, прирастая новыми перспективными проектами. Ми-171А2 – это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.
Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники, предполагающий совместный вывод среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2 на российский рынок, был подписан холдингом «Вертолёты России» и авиакомпанией «ЮТэйр» год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017, сообщает пресс-служба У-УАЗ.
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
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