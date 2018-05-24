На границе Бурятии построят новый мост взамен «самого опасного моста России»

Строительство нового автомобильного моста через реку Витим на границе Забайкалья и Бурятии взамен переправы, разрушенной 12 мая ледоходом, обойдется примерно в 1,5 млн рублей
Об этом в четверг ТАСС сообщили в министерстве территориального развития Забайкальского края.
Автомобильный мост через реку Витим длиной в 570 метров неоднократно называли в СМИ «самым опасным мостом в России». Его построили в 1982 году для временной эксплуатации при строительстве и обслуживании Байкало-Амурской магистрали. Полтора года назад суд обязал районные власти закрыть мост, но жители поселка Куанда, для которых он был единственной автомобильной связью с внешним миром, продолжали ездить по нему, пока 12 мая ледоход частично не разрушил переправу.
- Ориентировочная стоимость строительства моста через реку Витим составит 1,5 млн рублей. Однако пока не решен вопрос о принятии мостового сооружения в собственность, приступить к проектным и строительно-монтажным работам не представляется возможным. После принятия решения о проектировании и строительстве моста будет решаться вопрос об источниках финансирования, в том числе из федерального бюджета, - сказали в профильном министерстве.
В минтерразвития Забайкальского края пояснили, что мост через Витим и подъездные дороги к нему являются бесхозными, поэтому восстановительные работы возможны только после принятия их в собственность муниципальных районов или субъектов РФ. Там также добавили, что власти рассматривают вопрос о совместных с руководством Бурятии действиях не только по строительству нового моста, но и по возможному приведению старого перехода в нормативное состояние.
В оставшемся без моста поселке Куанда живут около 1,5 тысяч человек, в нем находятся детский сад, больница, почта и школа-интернат. Глава Каларского района Забайкальского края Павел Романов рассказал ТАСС, что разрушенный мост играл для местных жителей важную роль - по нему завозили продукты и горюче-смазочные материалы. Сейчас поселок связан с внешним миром только Байкало-Амурской магистралью, и добраться сюда можно только двумя пассажирскими поездами. Пригородные поезда в Куанду не ходят.
- Полтора года назад решением суда мост был закрыт: мы сделали заграждения, установили соответствующие знаки, однако местных жителей это не останавливало, и они продолжали пользоваться мостом. В мае, после того как часть моста обрушилась, мы засыпали подъезды грунтом, чтобы окончательно заблокировать проезд, - отметил Романов.
На границе Бурятии построят новый мост взамен «самого опасного моста России»
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Строительство нового автомобильного моста через реку Витим на границе Забайкалья и Бурятии взамен переправы, разрушенной 12 мая ледоходом, обойдется примерно в 1,5 млн рублей
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