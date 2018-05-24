В Бурятии гранты выдадут на создание убойных цехов

В республике закончен конкурсный отбор для получения грантовой поддержки на модернизацию базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов



4 сельскохозяйственных потребительских кооператива из Еравнинского, Кяхтинского и Селенгинского районов приняли участие в конкурсе.



На первом этапе было отказано двум кооперативам. Причиной этому послужило: отсутствие документов, задолженность по налогам и др.



На втором этапе двум оставшимся кооперативам предстояло пройти очное собеседование с конкурсной комиссией при минсельхозпроде РБ. Каждый участник подготовил презентацию своего проекта, пятилетний план развития бизнеса, фото и видео материалы о состоянии в настоящее время и наличии в нем средств производства и т.д. согласно выбранного направления деятельности.



- Каждый член конкурсной комиссии, рассмотрев представленные заявителем документы и с учетом очного собеседования, осуществляет оценку представленных заявителем документов согласно критериям по 5-балльной шкале с занесением данных в ведомость. Далее выводится среднее значение оценок, поставленных каждым членом комиссии. На основании оценочных ведомостей заполняется сводная оценочная ведомость и выводится итоговый средний балл по каждому заявителю до тысячной доли, рассказал начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования Светлана Кобылкина.



По результатам оценки документов и собеседования конкурсной комиссией было принято решение предоставить гранты двум кооперативам: СПСК «Талаан» Еравнинского района и СППК «Улзэ» Селенгинского района на сумму более 13 миллионов рублей.



Средства грантов будут использованы на приобретение модульных убойных цехов по первичной переработке скота, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

