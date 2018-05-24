В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера



Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в работе Петербургского экономического форума. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая под патронатом и при участии президента России Владимира Путина.



В рамках форума планируется подписание ряда соглашений между правительством Бурятии и различными компаниями.



Как рассказал сегодня глава республики, первый документ подписывается с ОАО «РЖД» и компанией «СГ-транс» по развитию станции Тальцы.



- Мы начинаем проект по транспортно-логистическому развитию республики. Большие объемы инвестиций, большие объёмы перевозок – это и автомобильные, и железнодорожные перевозки, которые будут концентрироваться в Тальцах. Станция там работает, но предусматривается её развитие и привлечение дополнительных грузопотоков, - объяснил Алексей Цыденов.



Также планируется подписать соглашение с компанией «Желдорреммаш» по вопросам сотрудничества. Но здесь одним из главных пунктов будет являться вопрос по фенольному озеру в Улан-Удэ. В апреле сообщалось, что руководство Бурятии и представители «Трансмашхолдинга» Также планируется подписать соглашение с компанией «Желдорреммаш» по вопросам сотрудничества. Но здесь одним из главных пунктов будет являться вопрос по фенольному озеру в Улан-Удэ. В апреле сообщалось, что руководство Бурятии и представители «Трансмашхолдинга» достигли договорённости о ликвидации отстойника-накопителя (фенольного озера) с отходами газогенераторной станции ЛВРЗ.



- С этого года приступаем к практической работе по ликвидации этого озера. Также у нас соглашение с ВТБ, это продолжение отношений по концессиям по строительству школ. Мы, как и говорили, в этом году в любом случае это начнём. По части школ торги уже объявлены - те, которые идут в рамках 44 ФЗ с рассрочкой платежей по схеме, проработанной со Сбербанком. Но это по тем школам, где уже есть проектно-сметная документация. По тем школам, где проектно-сметной документации нет, там наиболее быстро – только концессия. Поэтому по концессии на сегодня наибольшая проработка с ВТБ, - заключил он.







Алексей Цыденов примет участие в работе сессии «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее». Также глава региона будет работать на панельных сессиях «Международный межотраслевой баланс и транспортные коридоры» и «Энергетическая панель».



Справка:





Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

