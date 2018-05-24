Финансирование на воспроизводство омуля на Байкале хотят увеличить

Росрыболовство внесло предложение в правительство России
Проблемой восстановления омуля в Байкале занялся сенатор Бурятии Вячеслав Наговицын. Он послал запрос в Росрыболовство, интересуясь увеличением ассигнований из федерального бюджета на воспроизводство байкальского эндемика.
- По заверениям Агентства, им подготовлены предложения по увеличению финансирования и направлены в правительство РФ. Росрыболовство заверило, что будет ежегодно увеличивать выпуск личинок омуля до достижения научно-обоснованного уровня воспроизводства, - написал сенатор на своей странице в соцсети.
При этом байкальский филиал Главрыбвода и «Госрыбцентр» не будут дожидаться реконструкции Большереческого и Селенгинского рыбоводных заводов. Они проведут эксперимент с подращиванием молоди омуля в бассейнах и садках Большереченского завода и на рыбоводном пункте «Белые воды».
В нынешнем году планируется начать разработку технологии формирования ремонтно-маточных стад.
- Цель, как сообщили в Агентстве, – обеспечить эффективное искусственное воспроизводство, не зависящее только от успешного отлова рыб-производителей. Ведь в последние годы объём заходящего на нерест омуля серьёзно сократился, - объяснил Вячеслав Наговицын.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 октября прошлого года вступил в силу запрет на вылов омуля в Байкале. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика. Восстановить биомассу омуля планируется к 2025 году.
Мораторий на промышленный вылов омуля распространяется и на реки, впадающие в Байкал: Баргузин и Селенгу.
Ограничения предусмотрены и для любительского лова омуля коренных народов. Добывать рыбу для личных нужд на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах запрещено. Нельзя рыбачить в реках, впадающих в Байкал, а также на расстоянии менее 0,5 км вправо, влево и вглубь от устьев этих рек. При этом можно использовать только сети с определённым размером ячеи.
Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделано для подлёдной рыбалки бормашовой удочкой.
Финансирование на воспроизводство омуля на Байкале хотят увеличить
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