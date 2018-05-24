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На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей

На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявлен аукцион на продолжение первого этапа реконструкции стеклозаводских очистных

Улан-удэнские очистные на правом берегу Селенги, которые расположены на улице Борсоева в посёлке Стеклозавод, продолжают реконструировать.

«Улан-Удэстройзаказчик» объявил аукцион на разработку рабочей документации и проведение реконструкции второго и третьего пускового комплекса первого этапа проекта. Подрядчика выберут уже 4 июня.

Стоимость контракта – более 519 миллионов рублей. Исполнитель должен будет снести старые строения, установить приёмную камеру блока механической очистки, коллекторы, песколовки и так далее. Построить блок биологической очистки - железобетонный резервуар объёмом свыше 48 тысяч кубометров с семиметровыми стенами, блок воздуходувной станции и установить объекты энергетического хозяйства: распределительную и трансформаторные подстанции, проложить кабельные сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года контракт на строительство первого пускового комплекса первого этапа реконструкции правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ выиграло АО «РОТЕК». Компания взялась работать за 324,4 миллиона рублей.

Главным акционером АО «РОТЕК» является группа компаний «Ренова». Головной компанией этой группы является фирма Renova Holding Limited, зарегистрированная на Багамских островах. ГК контролируется олигархом Виктором Вексельбергом. Он занимает 10 место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России 2017 года с состоянием 12,4 миллиарда долларов.

За девять месяцев фирма должна была построить приёмную камеру, блок механической очистки (решетки), радиальные песколовки и блок воздуходувной станции. А также провести подготовительные, земляные работы, устройство фундаментов, возведение конструкций, фасадные работы, внутренних систем, наружных сетей канализации, водо- и теплоснабжения. Также оговорено устройство дорожной одежды, трубопроводов и благоустройство.

Существующие правобережные очистные сооружения на Стеклозаводе были построены в 1975 году. Сейчас они перерабатывают 90% всех жидких бытовых отходов города. При мощности 180 тысяч тонн, сюда поступает 125 тысяч тонн жидких бытовых отходов в сутки.

Полностью модернизировать их начали в 2017 году, чтобы привести к соответствию новым экологическим стандартам охраны Байкала. Завершить реконструкцию полностью планируется к 2020 году, в общем ориентировочная стоимость проекта составляет 2,3 миллиарда рублей.
 
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