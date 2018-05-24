Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии



В республике прошли мастер-классы по предпосевной подготовке, севу и посадке лекарственных растений с участием Андрея Цицилина, кандидата биологических наук, члена Ассоциации ППТРЛС и научного руководителя программы восстановления отрасли лекарственного растениеводства в России (Москва).



Первые пилотные площадки заложены на базе нескольких фермерских хозяйств Иволгинского и Прибайкальского районов, а также на экспериментальных площадках научно-исследовательских учреждений Бурятии. В общей сложности, посеяно более 50 видов лекарственных культур, имеющих спрос в западной и восточной медицине. Мероприятие организовано при поддержке минсельхозпрода Бурятии на средства гранта Президента России, сообщает пресс-служба министерства.



Как отметил Андрей Цицилин, Бурятия начинает в этой сфере работать с нуля.



- Если взять, к примеру, Северный Кавказ, там были хозяйства, которые ещё в советское время выращивали лекарственные растения, и сегодня остались люди, которые в небольших масштабах, но продолжают заниматься этим, остались технологии. Байкальскому региону в этом плане сложнее, потому что промышленным выращиванием здесь никто никогда не занимался. Тем не менее, учёные-энтузиасты в Сибири всегда были – и есть достаточно много научных трудов, посвящённых этой теме, в том числе учёных из Бурятии, Иркутской области, и Забайкальского края. Есть хорошие наработки в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. Можно съездить и посмотреть, как лекарственные растения выращиваются на больших площадях в совхозе «Радуга» (Крым) или хозяйстве «Моя мечта» (Ставрополье), - рассказал он.



Он пояснил, что совхоз «Радуга», к примеру, был основан в 1944 году, в конце войны, поскольку тогда нужно было залечивать раны и солдатам, и труженикам тыла. И там до сих пор выращивают лекарственные растения на площади около 600 гектаров.



В Бурятии эксперт проводит семинары. По его словам, они начали работать в Байкальском регионе «по приглашению Агентства по связям с общественностью Бурятии, получившего грантовую поддержку президента России на реализацию проекта по созданию экологически устойчивой модели лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории (БПТ)».



- Семинар с теоретической частью мы проводили зимой, сейчас практическая часть. В разных районах Бурятии и в разных природно-климатических условиях были посеяны как однолетние, так и многолетние виды растений – более 10 видов, которые используются в западной медицине, и около 40 видов растений, которые используются в восточной медицине. Они посеяны как на поливных участках, так и на богарных участках (без полива) Через месяц будут видны первые результаты – появились всходы – не появились. Дружные – не дружные, в каких районах больше, в каких меньше, - поведал он.



Также Цицилин уточнил, что в начале сентября будет видна урожайность однолетних видов растений.

