В Бурятии будут выращивать растения для восточной медицины

Фермерские хозяйства Бурятии в 2018 году впервые начнут выращивать лекарственные растения, посеяно будет более 50 видов культур



Новое направление даст возможность развивать восточную медицину в республике, а также получать доход от продажи лекарственного сырья западным регионам России и азиатским странам, сообщили ТАСС в среду в республиканском минсельхозе.



- Первые пилотные площадки заложены на базе восьми фермерских хозяйств Иволгинского, Прибайкальского, Окинского, Тункинского, Курумканского районов и города Улан-Удэ. На первом этапе будет засеяно 7 га ромашкой, календулой, пустырником, амарантом, байкальским шлемником, сапожниковией, родиолой розовой (золотой корень) и другими. 60% урожая пойдет на формирование семенной базы, остальное - на реализацию, - сказал ТАСС ведущий специалист министерства Владимир Цыбиков.



Он пояснил, что работа ведется в рамках создания в республике биофармацевтической отрасли. В этом году продукцию будет закупать Центр восточной медицины в Улан-Удэ - единственная в России государственная медицинская организация, оказывающая услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеющая стационар.



По словам завлабораторией Ботанического сада ВНИИ лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР) Андрея Цицилина, в перспективе лекарственное сырье Бурятия может поставлять в КНР.



- Они закупают сырье, часть которого после переработки продают для китайской диаспоры всего мира, - сказал ученый.

