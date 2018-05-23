24-25 мая в Бурятии впервые пройдет региональный этап Лиги рабочих специальностей международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
24 мая соревнования пройдут на площадке Байкальского колледжа недропользования, 25 мая программу продолжит практическая часть на площадке АО «Разрез Тугнуйский».
Соревнования пройдут по двум направлениям: «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» и «Открытые горные работы». Будущим горнякам предстоит решить практические технические задания по конкретной профессиональной ситуации и продемонстрировать навыки работы с техническими устройствами.
В соревнованиях примут участие команды четырех колледжей и техникумов, ведущих подготовку по направлениям горнодобывающей отрасли
.
Лучших участников ждет предложение пройти практику или трудоустроиться в АО «Разрез Тугнуйский», а также отправятся на VI Всероссийский научно-практический форум «Горная школа», который пройдет в Забайкальском крае в июле 2018 года, сообщают организаторы.
Бурятия впервые встречает Лигу рабочих специальностей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 23.05.2018
24-25 мая в Бурятии впервые пройдет региональный этап Лиги рабочих специальностей международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
В Бурятии сев зерновых планируют завершить на этой неделе – работы идут опережающими темпами
Проект дворца планируют согласовать за неделю
Республиканские власти собираются подписать соглашение с новым инвестором моногорода Селенгинск
Инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае
Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
18 мая из Даляня стартовал международный автопробег по новому маршруту до Новосибирска в рамках российско-китайского транспортного коридора
Гостиницы с просторными номерами, аквапарки, набережные с пляжами и сувенирной продукцией. Всё это предлагается построить резидентам на территории ОЭЗ – единственного места, где можно возводить новые коммерческие объекты. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко будет работать в столице Бурятии два дня
Он ответит на вопросы о завершении строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, которое оценивается в 33 млрд рублей
Экономика, 20.05.2018
В Селенгинском районе стартовала программа «100 овечек»
Экономика, 20.05.2018
Скоро начнётся строительство большого тепличного комплекса
Обучающимся будут выплачивать стипендию
Это знаковое событие, признал гендиректор холдинга «Вертолёты России»
В альтернативных источниках энергии нуждаются 67 населённых пунктов