Бурятия впервые встречает Лигу рабочих специальностей

24-25 мая в Бурятии впервые пройдет региональный этап Лиги рабочих специальностей международного инженерного чемпионата «CASE-IN»



24 мая соревнования пройдут на площадке Байкальского колледжа недропользования, 25 мая программу продолжит практическая часть на площадке АО «Разрез Тугнуйский».



Соревнования пройдут по двум направлениям: «Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» и «Открытые горные работы». Будущим горнякам предстоит решить практические технические задания по конкретной профессиональной ситуации и продемонстрировать навыки работы с техническими устройствами.



В соревнованиях примут участие команды четырех колледжей и техникумов, ведущих подготовку по направлениям горнодобывающей отрасли

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Лучших участников ждет предложение пройти практику или трудоустроиться в АО «Разрез Тугнуйский», а также отправятся на VI Всероссийский научно-практический форум «Горная школа», который пройдет в Забайкальском крае в июле 2018 года, сообщают организаторы.

