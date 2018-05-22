В Бурятии сев зерновых планируют завершить на этой неделе – работы идут опережающими темпами
В республике уже знают имена лучших пахарей: 14 молодых механизаторов соревновались в виртуозном вождении трактора и умении обрабатывать землю.
Все участники – студенты агропромышленных колледжей, однако на конкурс они попали не случайно – выбирали лучших из лучших. Один из таких – Владислав Скуратов: выбранную профессию он считает наиболее перспективной.
- Опытный тракторист – он вам и вспашет, и посеет, и вырастит всё замечательно, - пояснил Владислав Скуратов, участник конкурса «Пахарь-2018».
Работать на российской сельхозтехнике молодые ребята начинают с уже первого курса.
- Мы готовим специалистов нужных, востребованных для экономики республики, чтобы молодежь больше оставалась на селе, не уезжала в город, чтобы наши мальчишки были при деле и уходили отсюда настоящими специалистами, - говорит Виктор Киреев, директор ГАОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум».
Во время первого этапа «Фигурное вождение» будущие механизаторы выполняли шесть упражнений: проезд змейки и въезд в бокс задним ходом, парковка, «восьмерка» и разворотный дворик. На втором задании приступили к вспахиванию. Вспахивание поля – целая наука: для начала нужно ровно выехать на поле, затем вовремя поднять плуг и держать линию борозды. При малейших отклонениях и выходе за границы участка применяется система штрафных балов, а при нарушении технологии участник снимается с конкурса.
В итоге первое и второе место – у студентов Новоильинского техникума Антона Колесникова и Влада Скуратова, третьим стал Руслан Шурыгин из Новой Бряни. Все они получили ценные и денежные призы и кубки, сообщает ГТРК Новосибирск.
В Бурятии планируют завершить сев зерновых
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