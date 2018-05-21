Тестовый грузовой рейс из Китая проедет через Улан-Удэ

18 мая из Даляня стартовал международный автопробег по новому маршруту до Новосибирска в рамках российско-китайского транспортного коридора



Автопробег был организован министерствами транспорта России и КНР, сообщила пресс-служба ПАО «Глобалтрак менеджмент».



Автомобильная колонна преодолеет расстояние в 5,6 тысячи километров, ее ожидают в Новосибирске 29 мая. В колонну входят шесть грузовых автомобилей и два автобуса; весь проект призван показать транзитный потенциал международного транспортного коридора из Азии в Европу. За 12 дней автоколонна проедет через Забайкальск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск и Кемерово; часть машин доставит в КНР партию мороженого, а обратно в РФ привезет фрукты и овощи.



Для оформления процедуры МДВ определены шесть пунктов пропуска: Далянь, Эренхот, Хоргос, Иркештам, Суйфэньхэ и Маньчжурия, сообщает «ПРОВЭД».

