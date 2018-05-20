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В Бурятии будут бесплатно раздавать овец

В Бурятии будут бесплатно раздавать овец
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Селенгинском районе стартовала программа «100 овечек»

Власти Селенгингского района презентовали главе Бурятии Алексею Цыденову проект программы «100 овечек». Программа рассчитана на три года, сообщает пресс-служба правительства республики.

По программе планируется раздать 500 голов овец пяти крестьянско-фермерским хозяйствам, которые будут возвращать по 60 ягнят ежегодно. Через три года сто овец переходят в собственность начинающим фермерам, а действующие фермеры получают приплод.

Главное условие участия - наличие пастбища.

Первые участники муниципального проекта получили сертификаты из рук Алексея Цыденова.

- Местный проект «100 овечек» имеет хорошие перспективы, будем поддерживать на республиканском уровне. Развитие собственного сельского хозяйства - стратегическое направление для республики. Это, в первую очередь, трудовые места и доходы населения, это сохранение традиционного образа жизни. В прошлом году субсидии на развитие животноводства и растениеводства составили 1,26 миллиарда рублей,- отметил Алексей Цыденов. 


фото- пресс-служба правительства РБ 


Как сообщал «Байкал-Dailу», похожая программа «Социальная отара», внедрённая Буддийской Сангхой, действует в Бурятии уже несколько лет. Суть её также в том, что фермерским хозяйствам бесплатно передаются отары овец с условием сохранения их поголовья и передачи приплода другим фермерам.

Работает в Бурятии и проект «Социальный контракт» - адресная помощь малоимущим семьям, которые бесплатно получают корову. Контракт считается выполненным после передачи первого телёнка (обязательно тёлки, а не бычка) в возрасте 1,5-2-х лет следующей малообеспеченной семье. С 2017 года проект заработал и для городских жителей
овцеводство правительство республики
 
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