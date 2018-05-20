Скоро начнётся строительство большого тепличного комплекса
В Гусиноозёрске планируется построить круглогодичный тепличный комплекс. Об этом стало известно во время пятничного визита главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Круглогодичный тепличный комплекс будет построен по современным технологиям. Каркас будет возведён по голландскому типу: под стеклом, оснащенный малообъёмной гидропоникой. Проектом предусматривается производство 10 тысяч тонн огурцов и помидоров в год.
- Сюда планирует зайти большой проект по строительству теплиц - это 10 гектаров под крышей, голландская технология, самая современная в мире. Уже отведена земля, проведены изыскания, проектирования. В этом году начнётся строительство, - рассказал Алексей Цыденов.
С начала года глава Бурятии уже посетил Северо-Байкальский, Муйский, Иволгинский, Заиграевский, Кабанский районы, а также город Северобайкальск. Поездки по районам и проверки исполнения поручений главы, данных во время прошлогодних визитов, будут продолжены.
В Бурятии будут круглый год выращивать огурцы и помидоры
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