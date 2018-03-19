В столице Ямало-Ненецкого автономного округа – Салехарде 25 марта состоится заседание совета Ассоциации «Оленеводы Мира»
В мероприятии планируют принять участие члены совета Ассоциации, куда входят представители оленеводческих регионов мира. Россию будут представлять Чукотский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; Корякский округ; Республики Саха (Якутия), Тыва, Коми и Бурятия; Магаданская, Мурманская и Иркутская области; Забайкальский и Хабаровский края; Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальные районы. Также на Ямал прибудут члены совета Ассоциации из Финляндии, Норвегии, Швеции и Шотландии.
В рамках повестки заседания участники мероприятия планируют обсудить состояние мирового оленеводства, перспективы его развития. Также намечено рассмотрение презентации членов совета об оленеводстве в регионах, а также отчётов правления и секретариата Ассоциации. Кроме того, будет утверждён план работы Ассоциации на предстоящие четыре года.
Отметим, в ямальской столице пройдёт первое заседание нового состава совета Ассоциации «Оленеводы Мира», который будет функционировать до 2021 года. Утверждение состава состоялось на VI Всемирном конгрессе оленеводов, который прошёл в саамском поселении Йоккмокк (Швеция) 16-20 августа 2017 года. Президентом совета был избран заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи.
Кроме деловой программы члены совета Ассоциации 24 марта примут участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде, сообщает пресс-служба областного правительства.
Оленеводы из Бурятии отправятся на Ямал
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В столице Ямало-Ненецкого автономного округа – Салехарде 25 марта состоится заседание совета Ассоциации «Оленеводы Мира»
В 2017 году в регионе деятельности Сибирского таможенного управления сохранялась тенденция к снижению общего количества выданных паспортов транспортных средств физическим лицам
В 2017 году объём работ улан-удэнских организаций, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 2,5 миллиардов рублей
Оборот организаций, работающих в Улан-Удэ, в 2017 году составил 130,8 млрд. рублей
Миграционный прирост населения в Улан-Удэ в 2017 году составил 674 человека
Численность постоянного населения Улан-Удэ на 1 января 2017 составила 431,9 тысяч человек
Моногородам Саянск и Черемхово в Иркутской области присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
Самой быстрорастущей сферой в первом квартале 2018 года в Улан-Удэ стали сфера «Рабочий персонал»
В обсуждение модели развития лекарственного растениеводства на БПТ включаются ученые и практики
Бурятия успешно представила свои туристские продукты на международных выставках «ITB» в Берлине, «Интурмаркет» и «MITT» в Москве
Здесь появится комфортная стоянка для туристов, следующих на Байкал
Алексей Цыденов рассказал о затратах на проведение газа в республику
Изношенными также признано большинство самих трамвайных вагонов
На ремонт коммунальных сетей Улан-Удэ в этом году будет выделено более 127 млн
Экономика, 15.03.2018
Новый проект Улан-Удэнского авиазавода по выпуску новой продукции способен дать импульс развитию местных авиаперевозок в России, заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев в ходе рабочей поездки в Бурятию