Оленеводы из Бурятии отправятся на Ямал

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа – Салехарде 25 марта состоится заседание совета Ассоциации «Оленеводы Мира»



В мероприятии планируют принять участие члены совета Ассоциации, куда входят представители оленеводческих регионов мира. Россию будут представлять Чукотский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; Корякский округ; Республики Саха (Якутия), Тыва, Коми и Бурятия; Магаданская, Мурманская и Иркутская области; Забайкальский и Хабаровский края; Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальные районы. Также на Ямал прибудут члены совета Ассоциации из Финляндии, Норвегии, Швеции и Шотландии.



В рамках повестки заседания участники мероприятия планируют обсудить состояние мирового оленеводства, перспективы его развития. Также намечено рассмотрение презентации членов совета об оленеводстве в регионах, а также отчётов правления и секретариата Ассоциации. Кроме того, будет утверждён план работы Ассоциации на предстоящие четыре года.



Отметим, в ямальской столице пройдёт первое заседание нового состава совета Ассоциации «Оленеводы Мира», который будет функционировать до 2021 года. Утверждение состава состоялось на VI Всемирном конгрессе оленеводов, который прошёл в саамском поселении Йоккмокк (Швеция) 16-20 августа 2017 года. Президентом совета был избран заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи.



Кроме деловой программы члены совета Ассоциации 24 марта примут участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде, сообщает пресс-служба областного правительства.

