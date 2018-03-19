В 2017 году объём работ улан-удэнских организаций, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 2,5 миллиардов рублей
По сравнению с 2016 годом это больше в 2,9 раза, сообщает Бурятстат.
- Организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 2130 квартир общей полезной площадью 112,7 тыс. кв. метров (43,4 % от введённой общей площади в республике), - уточнили в Бурятстате.
По сравнению с 2016 годом объём введённого жилья уменьшился на 32,2 %.
Из всего введенного жилья 34,9 тыс. кв. метров (31 %) построено гражданами за счёт собственных и заёмных средств.
В Улан-Удэ стали меньше строить
Экономика, Фото:
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