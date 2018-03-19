Оборот организаций Улан-Удэ составил 130 миллиардов

Оборот организаций, работающих в Улан-Удэ, в 2017 году составил 130,8 млрд. рублей



Этот показатель увеличился по сравнению с 2016 годом в действующих ценах на 2,5 %, сообщает Бурятстат.



- Объём работ организаций, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 2,5 миллиардов, что по сравнению с 2016 годом больше в 2,9 раза, - уточнили в Бурятстате.



В обороте розничной торговли республики основную долю занимают организации Улан-Удэ (67,8 %). В 2017 году оборот розничной торговли составил 17,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 9,3 %.



Организациями Улан-Удэ было оказано платных услуг населению на сумму 13,5 млрд. рублей, что выше уровня 2016 года на 1,3 %.



