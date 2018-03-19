Миграционный прирост в Улан-Удэ составил 674 человека

Миграционный прирост населения в Улан-Удэ в 2017 году составил 674 человека



В Улан-Удэ прибыло 17145 человек и выбыло 16471 человек, сообщает Бурятстат.



- Практически все перемещения мигрантов (98,1 %) ограничились пределами Российской Федерации. Большая часть из них (55,4 %) перемещалась в пределах республики, - уточнили в Бурятстате.



В Улан-Удэ из районов республики прибыло на 1962 человека больше, чем выбыло. В другие регионы России выбыло горожан на 1114 человека больше, чем прибыло.



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