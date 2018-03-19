Городам Саянск и Черемхово присвоили статус ТОСЭР

Моногородам Саянск и Черемхово в Иркутской области присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)



16 марта приняты соответствующие постановления правительства РФ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Как отметил заместитель председателя регионального правительства Антон Логашов, проделана большая работа, чтобы такое решение было принято. Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и повышению качества жизни населения. Режим его функционирования предусматривает льготы инвесторам по уплате налога на имущество и прибыль. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.



- Это новый этап развития двух моногородов Иркутской области. Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание ТОСЭР в Саянске и Черемхово в прошлом году, а сейчас им официально присвоен этот статус, - отметил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. – Нам предстоит совместная работа с муниципалитетами, чтобы эти города стали привлекательными для бизнеса и инвесторов.



В проект развития Саянска включены такие инвестиционные проекты, как создание газохимического комплекса, комплекса производств глубокой переработки древесины, строительство свинокомплекса, тепличного комбината, реконструкция, модернизация действующего производства ООО «Саянский бройлер». Реализация инвестпроектов в рамках ТОСЭР даст возможность привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, ускорит развитие экономики.



Создание территории опережающего социально-экономического развития в Черемхово будет способствовать диверсификации экономики моногорода и снижению зависимости от градообразующего предприятия за счет установления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР и реализации инвестиционных проектов по производству мебели, развитию стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов и другим. За десять лет реализации этих проектов планируется привлечение инвестиций в общем объеме около четырех млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест.



В Иркутской области ТОСЭР является также Усолье-Сибирское.

