В Бурятии пилотные участки засеют лекарственными травами

В обсуждение модели развития лекарственного растениеводства на БПТ включаются ученые и практики



«Основы лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории» - такова тема семинара, который пройдет 20-21 марта в Улан-Удэ



Ученые и специалисты Бурятии и Иркутской области поделятся опытом выращивания и интродукции ценных видов лекарственных растений; опытом лекарственного садоводства плодово-ягодных культур бурятской селекции. А также - результатами изучения перспектив первоначальной и глубокой переработки лекарственного растительного сырья; техникой его посева и орошения; применения механизации в этом специфичном направлении растениеводства; особенностями правовой базы, регулирующей выращивание и сбыт лекарственных растений.



Первые пилотные площадки планируется засеять лекарственными травами уже в этом году, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.





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