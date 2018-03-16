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На Хаиме в Бурятии планируют построить современный туркомплекс

На Хаиме в Бурятии планируют построить современный туркомплекс
Экономика, 
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На популярном месте остановки туристов - реке Хаим в Прибайкальском районе - планируют построить современный туристический комплекс. Об этом заявил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов во время встречи с туроператорами и представителями ТОСов. Информацию о встрече, а также видеофрагмент разместила в Facebook пресс-секретарь БСМП Дора Хамаганова.






По словам Сергея Семёнова, новый туристический комплекс на Хаиме будет включать в себя кафе, тёплые туалеты и площадки для сбора мусора.

- Туристы сплошным потоком к нам едут, мусор с собой никто не забирает, все его оставляют на местах. Пока с этой бедой очень тяжело справляться, - отметил глава Прибайкальского района.

По его мнению, проблему возможно будет решить появления регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

туризм
 
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