Глава Бурятии о газификации: В нынешних условиях бесперспективно

Алексей Цыденов рассказал о затратах на проведение газа в республику
Вчера на встрече главы Бурятии с молодёжью один из присутствующих Сергей Казанцев спросил Алексея Цыденова о проведении газа в Бурятию и когда стоит этого ждать.
- Наше государство газифицирует, можно сказать, всю Европу, Турцию и так далее. Когда будет газопровод в Бурятии и возможно ли это? - уточнил Казанцев.
Но глава Бурятии сказал, что такие меры будут очень затратными для бюджета и не оправдают себя.
- В нынешних условиях не будет. Цена трубы 60 миллиардов рублей. Объём потребления у нас очень маленький. Население небольшое. Больших производств, где нужен газ, нет - только на отопление, свет. Труба никак не окупается, - подчеркнул он.
При этом, кроме протягивания трубы, в 60 миллиардов рублей обойдётся и внутренняя развалка, что будет осуществляться уже средствами Бурятии. Но таких денег у республики нет, так как сумма превышает даже годовой бюджет.
- Газ не дешевле, чем уголь. Ещё и тариф за газ будет выше. Мы, конечно, решим проблемы экологии. Но в деньгах это будет дороже для потребителя и денег на трубу никто не даст, - заявил Алексей Цыденов.
Ранее прорабатывался вариант газификации Бурятии как транзитного узла при строительства газопровода из России в Монголию. Однако проекту, очевидно, не суждено сбыться из-за невысокой потребности соседней страны в газе.
- Если труба будет идти через Монголию и Китай, то у неё были бы перспективы, - сказал глава Бурятии.
Но даже в таком случае деньги на ответвления в свою сторону Бурятия должна внести сама.
- В нынешних условиях пока бесперспективно, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия надеется на газификацию республики долгие годы. Подписывались даже предварительные соглашения с «Газпромом», однако компания пришла к выводу о нерентабельности проекта. Определённые надежды высказывались в связи со строительством газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай, однако и здесь Бурятия не попала в проект.
Глава Бурятии о газификации: В нынешних условиях бесперспективно
Экономика, Фото:
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