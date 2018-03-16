Глава Бурятии о газификации: В нынешних условиях бесперспективно

Алексей Цыденов рассказал о затратах на проведение газа в республику



Вчера на встрече главы Бурятии с молодёжью один из присутствующих Сергей Казанцев спросил Алексея Цыденова о проведении газа в Бурятию и когда стоит этого ждать.



- Наше государство газифицирует, можно сказать, всю Европу, Турцию и так далее. Когда будет газопровод в Бурятии и возможно ли это? - уточнил Казанцев.



Но глава Бурятии сказал, что такие меры будут очень затратными для бюджета и не оправдают себя.



- В нынешних условиях не будет. Цена трубы 60 миллиардов рублей. Объём потребления у нас очень маленький. Население небольшое. Больших производств, где нужен газ, нет - только на отопление, свет. Труба никак не окупается, - подчеркнул он.



При этом, кроме протягивания трубы, в 60 миллиардов рублей обойдётся и внутренняя развалка, что будет осуществляться уже средствами Бурятии. Но таких денег у республики нет, так как сумма превышает даже годовой бюджет.



- Газ не дешевле, чем уголь. Ещё и тариф за газ будет выше. Мы, конечно, решим проблемы экологии. Но в деньгах это будет дороже для потребителя и денег на трубу никто не даст, - заявил Алексей Цыденов.





Ранее прорабатывался вариант газификации Бурятии как транзитного узла при строительства газопровода из России в Монголию. Однако проекту, очевидно, не суждено сбыться из-за невысокой потребности соседней страны в газе.



- Если труба будет идти через Монголию и Китай, то у неё были бы перспективы, - сказал глава Бурятии.



Но даже в таком случае деньги на ответвления в свою сторону Бурятия должна внести сама.



- В нынешних условиях пока бесперспективно, - заключил Алексей Цыденов.



Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия надеется на газификацию республики долгие годы. Подписывались даже предварительные соглашения с «Газпромом», однако компания пришла к выводу о нерентабельности проекта. Определённые надежды высказывались в связи со строительством газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай, однако и здесь Бурятия не попала в проект.

