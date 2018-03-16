Изношенными также признано большинство самих трамвайных вагонов
Мэр Улан-Удэ Александр Голков заявил о необходимости обновления трамвайного парка и ремонта путей.
- Проблема аварийности участков трамвайного пути в Улан-Удэ всё ещё остается. В настоящее время доля аварийных участков достигает 45%, - сообщил мэр.
Обновление трамвайного парка в последний раз было проведено в 2004-2008 годах, тогда удалось заменить 20 вагонов. На сегодня оставшиеся 38 вагонов уже имеют износ 100 %.
Отметим, в прошлом году впервые за 20 лет был проведён капитальный ремонт трамвайных путей по улице Терешковой протяженностью 2,2 километра. Работы обошлись в 57,9 млн. рублей.
- Надо отдать должное строителям за организацию работ - они были сделаны в кратчайшие сроки, только в ночное время без перекрытия автомобильной дороги. Заданный темп необходимо поддержать и в этом году при ремонте путей по улице Ключевская и проспекту 50-летия Октября, - отметил Александр Голков. - В предстоящие годы необходимо продолжить работу по реконструкции сети объектов транспортной инфраструктуры и трамвайного парка с привлечением средств вышестоящих бюджетов.
45% трамвайных путей в Улан-Удэ являются аварийными
Экономика, Фото:
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