Улан-Удэ просит 1,7 миллиарда на ремонт сетей

На ремонт коммунальных сетей Улан-Удэ в этом году будет выделено более 127 млн
Накануне на итоговом совещании мэрии Улан-Удэ рассказали, что на коммунальных сетях столицы Бурятии требуется капитальный ремонт. В администрации города считают, что ежегодный объём средств - 300 млн. рублей, выделяемый на подготовку к отопительному сезону, является недостаточным. Подтверждением ветхости и ненадежности сетей служат 2 аварии, произошедшие в феврале и ноябре прошлого года.
- В прошлом году была достигнута договоренность с правительством Бурятии, и начаты мероприятия по поддержке МУП «Водоканал». Для повышения энергоэффективности модернизировано оборудование на сумму 57 млн. рублей. На 2018 год объемы финансирования увеличены до 127,6 млн. рублей, будут реконструированы сети водоснабжения мкр. Загорск, установлены ещё 28 частотных преобразователей, будет приобретена система для диагностики и очистки труб, - сообщил мэр города Александр Голков.
Что касается в целом систем водоснабжения и водоотведения, в первую очередь, необходимо решить вопрос с приведением их к нормативному состоянию, добавил он. По мнению градоначальника, мэрии совместно с правительством необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить профильное предприятие.
- В целях достижения поставленной главой республики задачи роста экономики на 7% ежегодно, нам необходимо вкладываться в инфраструктуру. Заявка на сумму 1,7 млрд. рублей по всем тепломагистралям города подана в Минстрой России, и здесь нам нужна поддержка правительства республики, - отметил Александр Голков.
Инженерным сетям необходима плановая модернизация, также подчеркнул мэр. И для достижения эффекта здесь требуется комплексный подход к решению проблемы.
- Каждый год нам приходится доказывать необходимость финансирования отдельных мероприятий, и каждый раз как «с чистого листа». Сегодня мы предлагаем уйти от этой практики, и объединить все мероприятия в государственную программу по развитию столицы с фиксированным уровнем ежегодного финансирования, - заключил он.
Глава республики подтвердил, что в этой сфере «проблемы есть, вопросов много».
- Износ коммунальных сетей – большой, вопросов по ЖКХ в целом много, и, сами понимаете, что они копились не один год, и за один год их решить невозможно, - сказал Алексей Цыденов в ходе своего выступления.
Отметим, на итоговом совещании Александр Голков предложил вернуться к этому вопросу и рассмотреть их вариант госпрограммы в ближайшее время.
Улан-Удэ просит 1,7 миллиарда на ремонт сетей
Экономика, Фото:
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