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Депутат Госдумы: Проект Улан-Удэнского авиазавода даст импульс местным авиаперевозкам

Экономика, 
Новый проект Улан-Удэнского авиазавода по выпуску новой продукции способен дать импульс развитию местных авиаперевозок в России, заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев в ходе рабочей поездки в Бурятию

В ходе визита в регион парламентарий посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где ознакомился с производственными площадками и планами предприятия по выпуску новой продукции, сообщает пресс-служба Виктора Зубарева.

В частности, завод планирует начать сборку легкомоторных самолётов ТВС-2ДТС, которые должны заменить лайнер Ан-2.

- Проект создания нового самолёта и возрождения местных авиалиний в Сибири обсуждался на партийном промышленном форуме «Локомотивы роста: пространственное развитие» в Иркутске 6 марта. Безусловно, это очень нужная стране и востребованная инициатива. Качественный легкомоторный самолёт необходим практически всем регионам Сибирского округа, в том числе и для нового этапа развития арктических территорий, — сказал парламентарий.

По его словам, выпуск ТВС-2ДТС начнётся в 2021 году, что положительно скажется на экономических перспективах не только Бурятии, но и других регионов СФО, поскольку потребует кооперации многих предприятий.

Улан-Удэнский авиационный завод является одним из ведущих производителей вертолётов. Предприятие выпускает гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш, известные на российском и мировом рынках, сообщает «Парламентская газета».
У-УАЗ
 
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