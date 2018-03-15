Депутат Госдумы: Проект Улан-Удэнского авиазавода даст импульс местным авиаперевозкам

Новый проект Улан-Удэнского авиазавода по выпуску новой продукции способен дать импульс развитию местных авиаперевозок в России, заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев в ходе рабочей поездки в Бурятию



В ходе визита в регион парламентарий посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где ознакомился с производственными площадками и планами предприятия по выпуску новой продукции, сообщает пресс-служба Виктора Зубарева.



В частности, завод планирует начать сборку легкомоторных самолётов ТВС-2ДТС, которые должны заменить лайнер Ан-2.



- Проект создания нового самолёта и возрождения местных авиалиний в Сибири обсуждался на партийном промышленном форуме «Локомотивы роста: пространственное развитие» в Иркутске 6 марта. Безусловно, это очень нужная стране и востребованная инициатива. Качественный легкомоторный самолёт необходим практически всем регионам Сибирского округа, в том числе и для нового этапа развития арктических территорий, — сказал парламентарий.



По его словам, выпуск ТВС-2ДТС начнётся в 2021 году, что положительно скажется на экономических перспективах не только Бурятии, но и других регионов СФО, поскольку потребует кооперации многих предприятий.



Улан-Удэнский авиационный завод является одним из ведущих производителей вертолётов. Предприятие выпускает гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш, известные на российском и мировом рынках, сообщает «Парламентская газета».

