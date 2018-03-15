Голков: Улан-Удэ по-прежнему является бюджетным донором

Мэр Улан-Удэ пожаловался главе Бурятии на муниципальный долг в 2 млрд рублей



Сегодня на итоговом совещании мэрии Улан-Удэ огласили сумму муниципального долга на 1 марта - 2 млрд. 323 млн. рублей. По словам Александра Голкова, доля коммерческих кредитов здесь составляет 86%.



- Напомним, долг образовался в 2001-2006 годах, когда город оплатил задолженность населения за потреблённые коммунальные услуги, строительство социально значимых объектов, в том числе, такого как приемно-диагностическое отделение БСМП, - сообщил градоначальник.



Он добавил, что объект уже более 5 лет принадлежит республике, однако долг по нему оплачивают жители Улан-Удэ.



- В то же время с передачей полномочий по здравоохранению был передан источник финансирования в размере 10% норматива начисления от НДФЛ в сумме 584 млн. рублей, а также имущество на сумму 2,1 млрд. рублей без передачи долговых обязательств по кредиту. Проблема усугубляется тем, что город вынужден оплачивать проценты за привлечённые кредиты. Только за прошедшие 10 лет сумма расходов на обслуживание муниципального долга составила 2 млрд. 84 млн., что практически сопоставимо с размером самого долга, - продолжил Александр Голков.



В среднем годовое обслуживание займа обходится городу в 210-240 млн. По мнению мэра столицы Бурятии, «здесь речь должна идти о замещении коммерческих кредитов бюджетными».



- Город Улан-Удэ по-прежнему является бюджетным донором. С 1 рубля выплачиваемых налогов в бюджет города поступает 16 копеек, а с учётом межбюджетных трансфертов – 28 копеек, - подытожил он.



В ответном выступлении глава республики Алексей Цыденов сказал, что у него сложились «неоднозначные впечатления» от выступлений всех спикеров.



- Если честно – кидайтесь из крайности в крайность: то всё плохо, то не совсем всё плохо, - пошутил он.



Затем глава региона, объясняя ситуацию в целом с республиканским бюджетом, озвучил довольно красноречивые цифры. Алексей Цыденов рассказал о доходах, расходах Бурятии, а также о её долговых обязательствах.



- Александр Михайлович задач «нарезал» по деньгам, я сначала стал записывать, потом грустно стало. Два слова - про бюджет. У нас бюджет республиканский – 51 млрд. рублей: расходы – 51 млрд. рублей, доходы – 23 млрд. рублей. Чувствуете разницу? Всё остальное нам добавляет федеральный бюджет, и при этом - мы же в долгах. В республиканском бюджете долговая нагрузка составляет 12 млрд., из них почти 10 млрд. – обычные банковские кредиты. 2,5 млрд. в год – дефицит бюджета, - поведал Алексей Цыденов.



Кроме того, глава Бурятии отметил, что «не всё так плохо», поскольку в республике, в том числе в Улан-Удэ, реализуются разные федеральные программы. В качестве примера он привёл проект «Безопасные и качественные дороги», который стартовал в 2017 году.

