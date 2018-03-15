В Улан-Удэ резко снизились темпы жилищного строительства

Об этом сообщил сегодня в итоговом докладе сити-менеджер Улан-Удэ Александр Аюшеев
Сегодня на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов утвердили отчёт о результатах деятельности руководителя администрации города за 2017 год. Среди основных проблем на собрании выделили спад темпов строительства.
Впервые за 10 лет ввод жилья в эксплуатацию снизился со среднегодового уровня 172 тысячи квадратных метров до 112 тысяч. При этом все затраты на обеспечение жилой застройки и инженерной инфраструктуры несут сами застройщики. Это ведёт к росту себестоимости 1 квадратного метра на 8-10 тысяч рублей.
Произошло и снижение спроса на жильё из-за неразвитой инфраструктуры на застраиваемых площадях. В связи с этим упала востребованность строительных материалов, включая и местных производителей, а также спрос на эту специальность у молодёжи.
Ещё одной причиной низкой востребованности жилья стало то, что не каждая семья может позволить себя приобрести квартиру по ипотеке. Зачастую у жителей не хватает средств на первоначальный взнос, составляющий 30 %.
Выходом из ситуации может стать решение вопроса по обеспечению застраиваемых территорий качественной инженерной инфраструктурой.
Кроме того, была отмечена и позитивная динамика строительства объектов образования в 2017 году.
- Впервые в истории города начато строительство четырёх школ. Завершили работу по реконструкции школы № 2, пристроя в школе № 63, здания филиала гимназии №14, начато строительство школы в 112 микрорайоне, - рассказал руководитель администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев.
Также за 2017 год было построено новое городское кладбище, начата реконструкция правобережных очистных сооружений и дорожного покрытия.
Объём финансирован в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» составил 443 миллиона рублей. А общий объём финансирования дорожного строительства в 2017 году составил 613 миллионов рублей.
- Важно, что финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» будет продолжаться до 2025 года, в нормативное состояние будут приведены 85 % дорог, - отметил Александр Аюшеев.
Провели ремонт и трамвайных путей, которые планируется привести в надлежащее состояние за 12 лет.
- Впервые за последние 20 лет был проведён капитальный ремонт трамвайных путей. В 2018 году планируется отремонтировать два аварийных участка. Протяжённость аварийных трамвайных путей уменьшится до 23 километров, - добавил Александр Аюшеев.
В прошлом году было направлено 57 миллионов рублей на модернизацию оборудования МУП «Водоканал». Его установка завершилась в конце декабря и сейчас предприятие выходит на режим промышленной эксплуатации.
- Особую обеспокоенность вызывает ситуация по тепловым и сетям водоснабжения. Это связано с аварией на магистральных сетях. Те средства, которые ресурсоснабжающие организации направляют в рамках ремонта, позволяют только поддерживать износ на одном критическом уровне. Сейчас нами сформирован перечень участков, где ремонт необходим в первоочередном порядке. Источник финансирования пока не определён, - рассказал Александр Аюшеев.
В Улан-Удэ резко снизились темпы жилищного строительства
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мэр Улан-Удэ пожаловался главе Бурятии на муниципальный долг в 2 млрд рублей
Практически все рейсы лоукостера летают из Бурятии «под завязку»
Заместитель руководителя Бурятского УФАС России Максим Мадасов подвел итоги деятельности по контролю за соблюдением законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок в 2017 году
Об этом,а также других проблемах, сообщил сегодня в итоговом докладе сити-менеджер Улан-Удэ Александр Аюшеев
Иркутская область заняла 10 место среди регионов России по расходам на социальную политику – социальную поддержку населения в 2018 году
По данным властей региона, потеряют работу более 100 человек
На строительство приёмника для бродячих животных нужно 100 миллионов рублей
Известный общественный активист Юрий Скляров на своём сайте, посвященном дорогам Улан-Удэ, поднял вопрос «стройки века» - третьего моста через реку Уда
Минимальная месячная заработная плата вновь установлена после отмены в 2014 году
15 марта в Республиканском бизнес-инкубаторе состоится ярмарка вакансий
Улан-Удэнский авиационный завод в 2017 году в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих изделий для обеспечения эксплуатации вертолётов
Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок
«Всё было поломано, по полу невозможно было ходить…» Сегодня журналистам показали отремонтированные в прошлом году улан-удэнские школы
13 марта глава Бурятии Алексей Цыденов совершил рабочую поездку в Заиграевский район
В феврале аренда квартир сильнее всего подорожала в Бурятии и Адыгее