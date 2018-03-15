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В Улан-Удэ резко снизились темпы жилищного строительства

В Улан-Удэ резко снизились темпы жилищного строительства
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщил сегодня в итоговом докладе сити-менеджер Улан-Удэ Александр Аюшеев

Сегодня на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов утвердили отчёт о результатах деятельности руководителя администрации города за 2017 год. Среди основных проблем на собрании выделили спад темпов строительства.

Впервые за 10 лет ввод жилья в эксплуатацию снизился со среднегодового уровня 172 тысячи квадратных метров до 112 тысяч. При этом все затраты на обеспечение жилой застройки и инженерной инфраструктуры несут сами застройщики. Это ведёт к росту себестоимости 1 квадратного метра на 8-10 тысяч рублей.

Произошло и снижение спроса на жильё из-за неразвитой инфраструктуры на застраиваемых площадях. В связи с этим упала востребованность строительных материалов, включая и местных производителей, а также спрос на эту специальность у молодёжи.

Ещё одной причиной низкой востребованности жилья стало то, что не каждая семья может позволить себя приобрести квартиру по ипотеке. Зачастую у жителей не хватает средств на первоначальный взнос, составляющий 30 %.

Выходом из ситуации может стать решение вопроса по обеспечению застраиваемых территорий качественной инженерной инфраструктурой.

Кроме того, была отмечена и позитивная динамика строительства объектов образования в 2017 году.

- Впервые в истории города начато строительство четырёх школ. Завершили работу по реконструкции школы № 2, пристроя в школе № 63, здания филиала гимназии №14, начато строительство школы в 112 микрорайоне, - рассказал руководитель администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев.

Также за 2017 год было построено новое городское кладбище, начата реконструкция правобережных очистных сооружений и дорожного покрытия.

Объём финансирован в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» составил 443 миллиона рублей. А общий объём финансирования дорожного строительства в 2017 году составил 613 миллионов рублей.

- Важно, что финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» будет продолжаться до 2025 года, в нормативное состояние будут приведены 85 % дорог, - отметил Александр Аюшеев.

Провели ремонт и трамвайных путей, которые планируется привести в надлежащее состояние за 12 лет.

- Впервые за последние 20 лет был проведён капитальный ремонт трамвайных путей. В 2018 году планируется отремонтировать два аварийных участка. Протяжённость аварийных трамвайных путей уменьшится до 23 километров, - добавил Александр Аюшеев.

В прошлом году было направлено 57 миллионов рублей на модернизацию оборудования МУП «Водоканал». Его установка завершилась в конце декабря и сейчас предприятие выходит на режим промышленной эксплуатации.

- Особую обеспокоенность вызывает ситуация по тепловым и сетям водоснабжения. Это связано с аварией на магистральных сетях. Те средства, которые ресурсоснабжающие организации направляют в рамках ремонта, позволяют только поддерживать износ на одном критическом уровне. Сейчас нами сформирован перечень участков, где ремонт необходим в первоочередном порядке. Источник финансирования пока не определён, - рассказал Александр Аюшеев.
жилищное строительство
 
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