Заместитель руководителя Бурятского УФАС России Максим Мадасов подвел итоги деятельности по контролю за соблюдением законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок в 2017 году
Как отметил Максим Мадасов, количество жалоб на нарушения законодательства о контрактной системе, регулирующего государственные закупки, выросло – в прошлом году в УФАС поступило 433 жалобы, что на треть больше, чем в 2016 году. При этом наибольшее количество жалоб поступает на муниципальных заказчиков. По итогам рассмотрения обоснованными было признано 123 жалобы, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Среди наиболее распространенных нарушений, выявляемых управлением – «заточка» закупочной документации под конкретного производителя или поставщика, а также составление документации без учета изменений в законодательстве.
Всего Бурятским УФАС России было выявлено 108 закупок, проведенных с нарушениями законодательства о контрактной системе. Более половины из них приходится на закупки в сфере строительства, дорожных работ и капитального ремонта зданий.
Общая сумма наложенных штрафов на государственных заказчиков и их должностных лиц составила 1,54 млн рублей.
Также заместитель руководителя Бурятского УФАС России обратил внимание на изменения в законодательстве о контрактной системе, предусматривающие полный переход на электронные закупки с 1 января 2019 года.
Бурятское УФАС рассказало о нарушениях в госзакупках
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