Иркутская область заняла 10 место среди регионов России по расходам на социальную политику – социальную поддержку населения в 2018 году
На первых трёх позициях Московская, Свердловская области и Краснодарский край. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов со ссылкой на журнал «Социальная защита в России».
– По Сибирскому федеральному округу Приангарье по расходам на социальную политику в 2018 году стало вторым, его опередил Красноярский край, третья позиция у Кемеровской области, – отметил министр.
В бюджете 2018 года Российской Федерации на социальную политику запланировано израсходовать 4,7 трлн рублей. При общем объёме расходов в 16,5 трлн получается, что на социальную сферу будет потрачен фактический каждый третий рубль. Это самая финансовоёмкая статья, опережающая даже такие стратегические направления, как национальная оборона, национальная экономика и национальная безопасность.
Общий объём расходов бюджета Иркутской области на 2018 года утвержден в размере 133 млрд 639 млн рублей. Более 70% всех расходов бюджета направляется на финансирование социально-культурной сферы: качественное оказание государственных услуг, социальные выплаты отдельным категориям, зарплату работникам сферы здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, проведение капремонта, строительство и реконструкция социальных объектов, поддержка общественных организаций.
По словам Владимира Родионова, на госпрограмму Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2018 год предусмотрено 21 млрд 116 млн рублей. Ведомство предоставляет 116 мер социальной поддержки. 87 подведомственных учреждений оказывают социальные услуги ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, семьям с детьми, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область вошла в десятку лидеров по расходам на социалку
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