На строительство приёмника для бродячих животных нужно 100 миллионов рублей
Сегодня на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов подняли вопрос об отлове бродячих собак. На сессии отметили, что в соседнем Забайкальском крае и в целом по России участились случаи смертельных исходов от нападения собак на детей и подростков.
В Бурятии поступает много жалоб от жителей о том, что крупные собаки собираются в стаи. При этом на средства, выделяемые только республиканским бюджетом, без привлечения софинансирования со стороны муниципалитета, решить проблему невозможно.
- Этот вариант лежит на поверхности. Мы ежегодно отлавливаем 6,5 тысяч собак при наличии свыше 20 тысяч безнадзорных особей. Эта работа бесконечная, потому что популяция растёт два раза в год. Это, полномочия, конечно субъектовые. Самое главное, что в бюджете города нет возможности адекватного финансирования. Сейчас мы отрабатываем после весенней сессии 4,5 миллиона рублей дополнительно, - рассказал руководитель администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев.
Кроме того, в республике нет специализированного учреждения, куда можно было бы привозить отловленных животных, для дальнейшей работы с ними.
- У нас отсутствует приёмник для собак, где можно было бы их держать, стерилизовать. Сейчас нужно около 100 миллионов, чтобы его построить. Если мы решим этот вопрос, то проблема сразу снимется, - отметил Александр Аюшеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», последние годы конкурсы на отлов собак в Улан-Удэ выигрывает комбинат по благоустройству Улан-Удэ. Контракт на 2018 год был заключен на сумму 11,4 миллиона рублей. Согласно техзаданию, необходимо отловить не менее 6,3 тысяч бездомных животных.
Мэрия Улан-Удэ об отлове собак: Работа бесконечная
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