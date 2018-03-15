Мэрия Улан-Удэ об отлове собак: Работа бесконечная

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Бурятское УФАС рассказало о нарушениях в госзакупках Экономика, Заместитель руководителя Бурятского УФАС России Максим Мадасов подвел итоги деятельности по контролю за соблюдением законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок в 2017 году