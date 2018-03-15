Общественник: Третий мост через Уду в существующем виде - «полуфабрикат»









Обычный перекрёсток



Скляров предлагает проанализировать «детали» представленного схематичного технико-экономического обоснования.



- Вопрос о необходимости третьего моста, конечно, не стоит. Мост нужен, так как две имеющиеся переправы сейчас похожи на узкие «горловины», куда стекаются городские потоки, создавая заторы на подступах к мостам, да и на самих мостах. Наличие третьего моста не только разгрузит «старые» мосты, но и будет мотивировать водителей строить свои маршруты еще более вариабельно, а значит, естественным образом будут разгружаться маршрутообразующие «подступы»: проспект Автомобилистов, ул. Терешковой-Трубачеева, проспект 50-летия Октября и так далее, - пишет он.



Местоположение будущего моста он считает достаточно удачный. Особенно на стороне Октябрьского района, где он практически идеально может встроиться в имеющуюся транспортную структуру перекрёстка Ключевская-Трубачеева-Сахьяновой.



Но по проекту однозначно не понять - планируется на данном перекрёстке многоуровневая развязка или нет.



- Один из выездов на переправу организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. С другой стороны построят развязку, которая соединит мост с посёлком Лазо, и ещё одну – уже за железной дорогой, - объясняет автор. - То есть, можно предположить, что развязок будет только две, обе на другой стороне реки. А вот на этой стороне, судя по схеме, планируется обычный перекрёсток! Даже сейчас установленный на этом перекрестке светофор создает некий затор в трех направлениях. А будет четыре! Причем открытие моста в этом месте увеличит трафик многократно, то есть, запланировать перекрёсток со светофором – это сразу из серии мазохизма. Этому варианту надо сказать категорическое «нет»!



Он предлагает или сделать перекрёсток с круговым движением, по аналогии с 20А кварталом, или многоуровневую развязку. Но, учитывая заторы, которые сейчас наблюдаются на имеющемся круговом, поледний вариант считает более предпочтительным.



Конец эйфории



Мост со стороны Кирзавода сложнее и по рельефу, и по тому, как вписывается мост в транспортную инфраструктуру посёлка, которая реально отсутствует.



- Ведь дорог, готовых принять 4 потока транспортных средств (а именно столько будет полос на мосту – по две в каждом направлении), на Кирзаводе нет вообще! – пишет Скляров.



Он утверждает, что с моста на правой стороне реки только два пути. Первый вариант – через улицу Транспортная на Шаляпина и далее до Ботанической в районе «МегаТитана», где на перекрёстке и сейчас пробки не редкость. Второй вариант (через Транспортную на вечно забитый машинами Элеватор или Тракторую) Скляров называет ещё более проблематичным. Отметим, что общественник забыл о двух съездах до железной дороги, имеющихся на схеме – в сторону посёлка Лазо и на Батарейку, откуда есть проезд в двух направлениях на Набережную и на Борсоева.



- Итак, резюмируем, быстро проехать получится… только по мосту. Далее всё сложно. Результат - конец эйфории от «Третьего моста» и суровые реалии горожан, - пришёл к выводу Скляров. - Если анализировать с какой стороны моста важнее иметь многоуровневую развязку, то скажу однозначно - на пересечении Трубачеева-Сахьяновой! Конечно, если денег хватает на обе - я двумя руками «за».



Сверху или снизу?



Правый берег реки Уда выше, чем левый, имеет крутой склон, а вдоль берега проходит автомобильная и железная дороги, что особенно осложняет проблему.



- Изначально в концептуальном проекте существовало два варианта перехода через эти коммуникации - нижний путь, через своеобразный тоннель под железной дорогой. И верхний путь - дорога с моста проходит над железнодорожными путями в виде эстакады, - напоминает Скляров.



В варианте «через тоннель», по его мнению, будет необходимо временно построить 1-1,5 км электрифицированной двупутной ветки железной дороги (попутно снося всё вокруг, что мешает, и, расселяя всех, кого снесли, делая кучу земляных работ, создавая временные инженерные коммуникации для РЖД и так далее). И построить тоннель.



- Стоимость моста с таким вариантом тоннелей и временных железнодорожных коммуникаций обойдется бюджету в 5,5 миллиарда рублей. Срок строительства определяется в 3 года, -при водит данные общественник.



Тогда как, по его словам, альтернативный «верхний вариант» подразумевает переход через автомобильную и железную дороги в виде эстакады сверху.



- И здесь у РЖД практически нет особых требований к такому решению – никаких времянок, сносов и переносов почти не требуется! Всё возможно сделать в рамках функционирования железной дороги почти в обычном режиме. Стоимость моста с таким вариантом решения – 3 миллиарда рублей, срок строительства моста – 1,5-2 года! Какой вариант выбрать? На мой взгляд очевидно, что «верхний». К тому же у него есть ещё дополнительные плюсы, которые только усиливают уверенность в правильности выбора. Можно их тоже перечислить. Но пока остановлюсь на стоимости и сроках строительства — аргумент весьма весомый! – выражает свою позицию активист.



Тонкое место



- «Третий мост» в том виде, в каком он анонсируется – это «полуфабрикат», который не решает транспортную проблему. Фактически он лишь перенесёт её в другую часть Улан-Удэ – на ул. Ботаническая, Читинский переезд и Элеватор. Очевидно, что решать проблему надо комплексно. Если латать прохудившееся место в одном месте – порвется обязательно в другом, особенно там, где тонко! – пишет Скляров.



Особенно «тонко», по его мнению, будет в районе Читинского переезда и Элеватора. И решением проблемы – может стать создание сквозного (сверху по эстакаде) проезда с улицы 3-я Транспортная через железнодорожные пути на улицу Борсоева (в районе Горсада).



- Кстати, расстояние между дорогами всего 90 метров! Несложно просчитать, сколько сразу появится вариантов проезда при наличии такой эстакады! Появляется реальная альтернатива Элеватору, прямой выход с Третьего моста в Центр-Борсоева-Селенгинский мост, отличный транзит для грузового транспорта, которому уже не нужно будет кружить через Элеватор, -приводит плюсы такого решения общественник.



Он уверен, что сам мост автономно не решит транспортную проблему, нужно комплексное решение. И предлагает сэкономить на строительстве третьего моста, выбрав более дешёвый вариант – «верхний». Тогда экономия составит 2-2,5 миллиарда рублей. И эта сумма фактически перекрывает стоимость строительства эстакадной развязки в районе «Борсоева – 3-я Транспортная».



- Проект «Третьего моста» далеко не новый, но сейчас получивший реальные ресурсы для воплощения. Однако за эйфорией, которая сейчас возникла вокруг намечающейся реализации проекта, как-то немного отошел на задний план сам проект, как он выглядит, что подразумевает, - отмечает он.