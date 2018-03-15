В Бурятии установлена минимальная месячная зарплата

Минимальная месячная заработная плата вновь установлена после отмены в 2014 году
Минимальная месячная заработная плата установлена в Бурятии. Соответствующее соглашение было подписано накануне, сообщает пресс-служба правительства республики.
Документ подписали глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Объединения организаций профсоюзов Дмитрий Колмаков, исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Бурятии» Сергей Соляник, президент Торгово-промышленной палаты Петр Ертанов и председатель Аграрного союза Бурятии Дмитрий Климов.
Минимальная месячная заработная плата вновь установлена после отмены в 2014 году и станет единой как для работников бюджетных организаций, так и внебюджетного сектора экономики республики. Она включает в себя минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
На сегодняшний день минимальная месячная заработная плата составляет 14233,5 рублей.
- По решению Конституционного суда, принятому в декабре 2017 года, все региональные коэффициенты накручиваются сверх МРОТ, а не считаются в его составе. Ещё до решения суда в бюджетной сфере мы это исполняли, не хитрили. В северных районах минимальная зарплата с мая будет составлять порядка 18 тысяч рублей. Это существенный рост - практически на 40 процентов по сравнению с декабрем, - сообщил Алексей Цыденов.
Председатель Объединения организаций профсоюзов Бурятии Дмитрий Колмаков отметил, что данное соглашение является прямым следствием указа президента Российской Федерации и призвано повысить качество жизни граждан.
- Соглашение вызвано указом президента России о повышении уровня МРОТа. Конечно, мы не будем на этом останавливаться, будем ставим новые задачи по дальнейшему повышению зарплаты. Хотелось бы, чтобы данное соглашение привело к реальному повышению заработной платы работников и качества жизни жителей республики, - сказал Дмитрий Колмаков.
В ходе встречи было также подписано соглашение между правительством республики, союзами работодателей республики и Союзом «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» на 2018-2020 годы. Документ включает в себя все направления социально-трудовых отношений: экономическую политику, развитие трудовых ресурсов и содействие занятости населения, оплату труда, доходы и уровень жизни населения, социальную политику, охрану труда и окружающей среды, развитие системы социального партнерства и молодежную политику.
Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения отраслевых соглашений, заключаемых на республиканском уровне, территориальных соглашений и коллективных договоров.
Глава Бурятии поблагодарил общественников за совместную работу.
- У нас работа с профсоюзами в республике идёт очень активно, сегодня действует 65 коллективных соглашений, регулирующих социально- трудовые отношения, свыше 2800 коллективных договоров, поэтому логично продолжение нашего сотрудничества и работы профсоюза по защите прав и интересов всех трудящихся, - отметил Алексей Цыденов.
В Бурятии установлена минимальная месячная зарплата
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