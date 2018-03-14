Крупная ярмарка вакансий пройдёт в Улан-Удэ

15 марта в Республиканском бизнес-инкубаторе состоится ярмарка вакансий
В мероприятии примут участие более 50 работодателей. В их числе Улан-Удэнский авиазавод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Байкальская лесная компания, агрохолдинг «Николаевский», компания «Бурятхлебпром», торговые группы «Титан», «Абсолют», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
На первой в этом году ярмарке будут представлены проекты предпринимателей республики, открывших свое дело по программе самозанятости. Они презентуют свою продукцию и проведут мастер-классы, в том числе по изготовлению гончарных изделий, пошиву национальной одежды», сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
Соискатели смогут также ознакомиться с вакансиями общероссийского портала «Работа в России», принять участие в видеоконференцсвязи с работодателями районов республики и других регионов для работы вахтовым методом.
На площадке ярмарки состоится презентация учебных заведений и востребованных направлений подготовки и специальностей. Для выпускников школ будет организовано профориентационное тестирование.
- По поручению главы Бурятии в этом году мы проведем три республиканских ярмарки вакансий рабочих мест. В апреле ярмарка пройдет для молодежи, с участием студенческих отрядов, в октябре - с образовательными учреждениями республики, - сообщил руководитель агентства занятости Александр Башкирцев.
В 2017 году службы занятости населения провели 87 ярмарок вакансий разного уровня, в том числе две республиканских. Более 1400 работодателей представили свыше 15 тысяч вакансий. Прошли собеседования с работодателями около 15 тысяч соискателей.
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