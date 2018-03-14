Улан-Удэнский авиационный завод в 2017 году в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих изделий для обеспечения эксплуатации вертолётов
Основная доля заказов выполнялась в интересах минобороны России для поддержания исправности вертолётов Ми 8АМТШ(В) по контракту жизненного цикла, заключенного в начале прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
- В рамках сопровождения жизненного цикла вертолётов Ми-8АМТШ(В), У-УАЗ, помимо поставки новых комплектующих изделий для формирования оборотных фондов, также организовал взаимодействие с эксплуатирующими организациями по получению, ремонту и возврату отремонтированных комплектующих изделий. На базе предприятия и в условиях эксплуатирующих организаций выполняется плановое техническое обслуживание и оперативное восстановление исправности вертолетов. У-УАЗ осуществляется техническое сопровождение эксплуатации вертолетов при выполнении Воздушно-космическими силами специальных задач, выполнены доработки вертолетов, в том числе в целях дальнейшего повышения боевой живучести. Организовано обучение летного и инженерно-технического состава особенностям конструкции и правил эксплуатации вертолётов, - сообщили на УУАЗ.
- Комплексный подход к поддержанию исправности вертолёта, как единицы, а не отдельного агрегата в его составе, при передаче вертолёта на сервисное обслуживание в рамках контракта жизненного цикла позволит обеспечить заданный уровень исправности и расширить портфель заказов предприятия, - заявил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.
Кроме того, более чем на 20% выросли поставки авиационно-технического имущества для Вертолетной сервисной компании.
Улан-Удэнский авиазавод в 5 раз увеличил поставки авиационно-технического имущества
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