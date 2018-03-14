Мэрия Тайшета покупает Toyota Camry за 1,7 млн

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок



Администрация Тайшета Иркутской области объявила конкурс на покупку автомобиля Toyota Camry за 1,7 млн рублей или эквивалент. Данный аукцион размещен на сайте госзакупок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.



Деньги выделят из муниципального бюджета на 2018 год.



- Машина должна быть поставлена заказчику в цвете кузова «белый перламутр» с комплектацией «Комфорт». Она предусматривает кожаную обивку селектора управления трансмиссией, передние и задние электростеклоподъемники с функцией Auto, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания, шумоизолирующее ветровое стекло. Автомобиль должен быть 2018 года выпуска с объемом двигателя 2,5 литра и мощностью 181 лошадиная сила, — говорится в документах закупки.



Аукцион состоится 26 марта.





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