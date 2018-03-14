В Улан-Удэ построят школы в 112 квартале и на Левом берегу

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Всё было поломано, по полу невозможно было ходить…» Сегодня журналистам показали отремонтированные в прошлом году улан-удэнские школы



В 2017 году на реконструкцию и ремонт школ Бурятии было потрачено свыше 415 миллионов рублей, львиную долю (386 миллионов) выделил федеральный бюджет. Всего было отремонтировано 19 муниципальных, 9 республиканских школ, а также произведено оснащение оборудованием школы №63. Как сообщал «Байкал-Daily», благодаря открытому пристрою в школе №63, обслуживающей разросшиеся 100-е кварталы Улан-Удэ, была ликвидирована третья смена. Также за счёт 29 миллионов из республиканского бюджета был сделан ремонт Иволгинской средней школы №2.



Сегодня министерство образования Бурятии показало результаты работ в нескольких учебных заведениях.



В ГБОУ «Кадетская школа-интернат» за 2 месяца был произведен капитальный ремонт стен, полов, потолков, сантехники, пожарной сигнализации и освещения. Работы обошлись в 9 миллионов рублей.



- Мой внук учится здесь уже 4-й год. Раньше тут двери, окна не закрывались, всё было поломано, по полу невозможно было ходить, приходилось родителям самим все это делать. А в этом году была произведена большая работа. Ремонт сделан быстро, качественно, все ребята довольны, результат мы увидели, - поделился Николай Бурцев, представитель родительского комитета.



В Республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1 на ремонт было потрачено порядка 10 млн. Здесь провели замену кровли в здании интерната, ремонт пищеблока, туалетов в здании интерната и школы, зала борьбы, гаража и складов.



Также около 41 миллиона рублей было потрачено на капитальный ремонт здания и 2 корпуса гимназии №14. Председатель комитета по образованию Улан-Удэ Ульяна Афанасьева (к слову, бывший директор этой школы) заявила:



«Для того чтобы разгрузить гимназию, мы передали ей это здание. Здесь создано 312 мест, в первую очередь, это профильная школа для 10-11 классов. Здесь после уроков будут проводиться факультативы, спецкурсы и другие различные дополнительные занятия. На данный момент здание пока пустое и администрация города совместно с правительством решает проблему как закупить мебель, как благоустроить территорию».



8 новых школ за счёт инвестора



В 2018 году продолжится строительство школы на 744 места в 112 квартале Улан-Удэ, ввод которой планируется до конца 2018 года. В январе 2019 году планируется окончание строительства школы на 450 мест в селе Гурульба Иволгинского района.



Также правительством Бурятии ведутся переговоры с потенциальными инвесторами для строительства новых образовательных учреждений. Предполагается строительство 8 новых школ: для левобережной части города школа по ул.Автотранспортная,5 на 1275 мест; пристрой к гимназии №33 на 216 мест; здание для школы №25 на 250 мест, а также 5 школ в района республики.



- Мы сейчас упор делаем на государственно-частное партнерство, потому что понимаем, что столько средств ни Федерация, ни республика за раз дать не могут, а нам важно создать нормальные, современные условия для обучающихся. Мы договариваемся только на строительство школ, которые будут либо государственные, либо муниципального подчинения, т.е. учредителем будет муниципалитет или государство. Частники, которые инвестируют в строительство, будут получать доли от тех вложенных инвестиций на период, скажем, до 10 лет; государство постепенно будет с ними рассчитываться, - пояснила Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования Бурятии.



В 2018 году из республиканского бюджета на капремонт школ будет выделено 169,8 миллионов рублей. Перечень объектов ещё формируется и в состав этих школ, предположительно, войдёт школа №5.

