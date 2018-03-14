Алексей Цыденов обещал строительство второй очереди свинокомплекса «Восточно-Сибирский»

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

13 марта глава Бурятии Алексей Цыденов совершил рабочую поездку в Заиграевский район



В числе первоочередных задач – строительство второй очереди АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский». По итогам встречи с Алексеем Цыденовым прошли переговоры с руководством предприятия, где были рассмотрены вопросы поддержки и дальнейшего развития свинокомплекса. По словам Алексея Цыденова запуск второй очереди свинокомплекса позволит создать дополнительные рабочие места, сообщает пресс-служба правительства республики.



В ходе встречи главы Бурятии с активом района также был поднят вопрос о модернизации котельной в селе Новая Брянь. Работы планируется вести в рамках государственной программы Бурятии с привлечением средств федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг». На данный момент получено положительное заключение АУ РБ «Госэкспертиза», имеется проектно-сметная документация. Общая сметная стоимость проекта составляет 194 103,560 тыс. рублей.



По данному проекту направлена заявка в адрес фонда содействия реформированию ЖКХ,. Финансирование мероприятий непосредственно по модернизации объектов предусмотрено на 2017 год включительно.



Приоритетными проектами на сегодняшний день в районе являются – открытие аптечных пунктов при фельдшерско-акушерских пунктах. Но в данном вопросе многое зависит от получения лицензии на продажу лекарственных препаратов.



- Вопросы организационные – быстро решаются. Безусловно, по всем направлениям будет вестись работа, - отметил Алексей Цыденов.

