В Улан-Удэ отловят 6,3 тысячи бездомных собак

Сумма контракта на отлов собак в 2018 году увеличилась



Комитет городского хозяйства (КГХ) Улан-Удэ объявил закупку на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных на 2018 год.



В этом году сумма контракта составит 11 миллион 865 тысячи рублей, выделенных из республиканского бюджета. Напомним, в прошлом году конкурс выиграл подведомственный КГХ Комбинат по благоустройству, получив 11 миллионов 452 тысячи рублей за работу.



Причём в этом году требуется отловить не менее 6 382 бездомных животных. В прошлом цифра была выше - 6 529.



Подрядчик должен будет завершить работы до 31 декабря этого года. Ловить бродячих животных организация будет по ежедневным письменным и устным заявкам горожан в течение 10 календарных дней со дня заявления. А также при проведении ежемесячных плановых мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных.



При этом особое внимание должно быть уделено территориям, прилегающим к детсадам, школам и другим образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, городским паркам и скверам, спортивным сооружениям и рынкам.



Срок содержания отловленных одичавших домашних животных в приютах, в соответствии с приказом Управления ветеринарии Бурятии, составляет 10 дней. Исполнитель в целях гуманного обращения с животных обязан обеспечить их необходимыми условиями содержания в приюте. Также ему запрещено без согласования с заказчиком вывозить (выдавать, выпускать и т.п.) животных.



Абсолютно все отловленные особи должны подвернуться клиническому ветеринарному осмотру. В итоге должно быть вынесено заключение о состоянии их здоровья и принято решение о дальнейшей его судьбе. Также животных, как всегда, будут регистрировать, присваивая порядковые номера.



Кроме того, у собак, в целях недопущения распространения заразных болезней, должно быть отобрано 1276 лабораторных проб.



