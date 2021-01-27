В Бурятии бару дали провокационное название

Бар с необычным названием активно обсуждают в социальных сетях
В соцсетях пользователи обсуждают необычный маркетинговый ход питейного заведения в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии. Владельцы придумали следующее название: к слову «Баръ» присоединили букву, так что получилось не совсем приличное слово, которое мы в силу этических норм не можем привести полностью.
Слоган заведения – «Охладит в жару, согреет в стужу».
Из описания к фото следует, что снимок сделали активисты ОНФ и выложили в социальных сетях.
Местная жительница рассказала «Байкал-Daily», что заведение находится практически в центре города, и оно открылось летом 2020 года.
Фото репостнул к себе паблик «ves_ulan_ude». Пользователи в основном с юмором отнеслись к данному творению.
«Надо посетить», «Гений маркетинга», «Мне хоть «Пень» назовите, если отличная обстановка и кухня, без разницы название заведения».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в спальном районе Улан-Удэ был обнаружен баннер с полуголым мужчиной
. Его нижняя часть была пикантно прикрыта полотенцем.
Ранее в столице Бурятии разгорелся спор по поводу рекламы женских гигиенических средств
. Рекламщики установили баннер с изображением девушки в юбке. Когда поднимался ветер, юбка поднималась и оголяла зону бикини.
Предприниматель не захотел платить доначисленные налоги
На территории республики установлено более 14 тысяч терминалов для оплаты
В День студента Сбер объявил о запуске образовательной программы «Карьера Будущего»
Мобильные группы продолжают проверять обращения жителей о нарушениях антиковидных мер
Заявки на участие принимаются до 25 февраля
Сбер присоединился к празднованию Дня студента, который в России отмечается 25 января
В Бурятии продолжают смягчать ограничительные меры, введённые из-за коронавируса
Выбранный сорт безнаркотической конопли, вопреки ожиданиям, засох
Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством Бурятии продолжает электрифицировать отдаленные территории республики с помощью автономных гибридных электроустановок
В основном они несвоевременно сдают проекты
Незаконно было построено 30 беседок
Эта мера поддержки направлена на улучшение качества молокопродуктов
Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса, призвали в агентстве лесного хозяйства
Каждая получила штраф в 150 тысяч
В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты