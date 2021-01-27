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В Бурятии бару дали провокационное название

В Бурятии бару дали провокационное название
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бар с необычным названием активно обсуждают в социальных сетях

В соцсетях пользователи обсуждают необычный маркетинговый ход питейного заведения в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии. Владельцы придумали следующее название: к слову «Баръ» присоединили букву, так что получилось не совсем приличное слово, которое мы в силу этических норм не можем привести полностью.

Слоган заведения – «Охладит в жару, согреет в стужу».

Из описания к фото следует, что снимок сделали активисты ОНФ и выложили в социальных сетях.

Местная жительница рассказала «Байкал-Daily», что заведение находится практически в центре города, и оно открылось летом 2020 года.

Фото репостнул к себе паблик «ves_ulan_ude». Пользователи в основном с юмором отнеслись к данному творению.

«Надо посетить», «Гений маркетинга», «Мне хоть «Пень» назовите, если отличная обстановка и кухня, без разницы название заведения».


Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в спальном районе Улан-Удэ был обнаружен баннер с полуголым мужчиной. Его нижняя часть была пикантно прикрыта полотенцем.

Ранее в столице Бурятии разгорелся спор по поводу рекламы женских гигиенических средств. Рекламщики установили баннер с изображением девушки в юбке. Когда поднимался ветер, юбка поднималась и оголяла зону бикини.


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