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В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова

В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова
Бизнес,  Фото:Иркутский зоосад
Пернатый обживается на новой территории

В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова. Годовалого пернатого самца подарил партнёр зоосада - эколого-биологический центр Сургута. Птица появилась на свет не в дикой природе, а в зоопарке центра. Почти месяц сова находилась на карантине: привыкала к новым условиям обитания.

- В настоящее время наш новый подопечный освоился в Зоосаде, перестал бояться сотрудников и начал спокойно реагировать на их появление. Поэтому мы решили перевести сову в вольер, доступный для обзора наших посетителей. Чтобы не подвергать птицу лишнему стрессу на втором этапе адаптации, мы разместили рядом с её жилищем информационные таблички, призывающие гостей Зоосада излишне не беспокоить сову и не шуметь, - сообщили в организации.

Аппетит у пернатого красавца очень хороший. Он питается как сырым мясом, так и живым кормом. В природе полярные совы охотятся на мелких грызунов и даже на зайцев. Эти птицы распространены в зоне тундр, но на зиму в поисках лучших охотничьих угодий они могут откочевывать в степи и лесотундры.

На воле полярная сова живёт до 15 лет, в условиях зоопарка может прожить вдвое дольше.

Имя новому питомцу выберут посетители.


птицы зоопарк
 
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