Пернатый обживается на новой территории
В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова. Годовалого пернатого самца подарил партнёр зоосада - эколого-биологический центр Сургута. Птица появилась на свет не в дикой природе, а в зоопарке центра. Почти месяц сова находилась на карантине: привыкала к новым условиям обитания.
- В настоящее время наш новый подопечный освоился в Зоосаде, перестал бояться сотрудников и начал спокойно реагировать на их появление. Поэтому мы решили перевести сову в вольер, доступный для обзора наших посетителей. Чтобы не подвергать птицу лишнему стрессу на втором этапе адаптации, мы разместили рядом с её жилищем информационные таблички, призывающие гостей Зоосада излишне не беспокоить сову и не шуметь, - сообщили в организации.
Аппетит у пернатого красавца очень хороший. Он питается как сырым мясом, так и живым кормом. В природе полярные совы охотятся на мелких грызунов и даже на зайцев. Эти птицы распространены в зоне тундр, но на зиму в поисках лучших охотничьих угодий они могут откочевывать в степи и лесотундры.
На воле полярная сова живёт до 15 лет, в условиях зоопарка может прожить вдвое дольше.
Имя новому питомцу выберут посетители.
В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пернатый обживается на новой территории
В месте, где нельзя шуметь, гремела вечеринка с пиротехникой
Нарушения выявила транспортная прокуратура
Чингис Матхеев направил письмо прокурору Бурятии
Компания, выигравшая торги, объявила о прекращении работы
Корпоративные клиенты смогут их приобрести через блокчейн-платформу Сбербанка
Видео гости опубликовали в соцсетях
В руках у бизнесмена оказалась не только часть Чивыркуйского залива, но земли нацпарка
На сайте можно было купить дипломы о высшем военном образовании
Фермер хочет купить для своего верблюда самку
Это уже третья такая партия в августе
Решение было принято в соответствии с постановлением правительства России
Суд признал информацию о продаже анаболиков запрещённой
Учреждение закрыто с сегодняшнего дня
В нём можно выбрать условия страховой защиты и распределить страховую сумму