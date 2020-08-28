В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова

Бизнес, Фото: Иркутский зоосад

Пернатый обживается на новой территории



В Иркутском зоосаде поселилась полярная сова. Годовалого пернатого самца подарил партнёр зоосада - эколого-биологический центр Сургута. Птица появилась на свет не в дикой природе, а в зоопарке центра. Почти месяц сова находилась на карантине: привыкала к новым условиям обитания.



- В настоящее время наш новый подопечный освоился в Зоосаде, перестал бояться сотрудников и начал спокойно реагировать на их появление. Поэтому мы решили перевести сову в вольер, доступный для обзора наших посетителей. Чтобы не подвергать птицу лишнему стрессу на втором этапе адаптации, мы разместили рядом с её жилищем информационные таблички, призывающие гостей Зоосада излишне не беспокоить сову и не шуметь, - сообщили в организации.



Аппетит у пернатого красавца очень хороший. Он питается как сырым мясом, так и живым кормом. В природе полярные совы охотятся на мелких грызунов и даже на зайцев. Эти птицы распространены в зоне тундр, но на зиму в поисках лучших охотничьих угодий они могут откочевывать в степи и лесотундры.



На воле полярная сова живёт до 15 лет, в условиях зоопарка может прожить вдвое дольше.



Имя новому питомцу выберут посетители.





