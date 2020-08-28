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В Бурятии пункт отгрузки древесины не вёл полный учёт

В Бурятии пункт отгрузки древесины не вёл полный учёт
Бизнес, 
Нарушения выявила транспортная прокуратура

Бурятская транспортная прокуратура вместе с сотрудниками таможни и агентства лесного хозяйства выявила нарушения на пункте отгрузки древесины, владельцем которого является ООО «Лесные технологии»

- Учёт принимаемой и отправляемой древесины ведётся ненадлежащим образом. Не заносятся сведения из первичных учётных документов каждой партии древесины, а также другие сведения, для ведения книги учёта. Указанное является нарушением порядка ведения документов учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В отношении предприятия и его генерального директора вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях
пункт приема древесины
 
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